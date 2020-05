Xerez DFC: ‘desescalada’, día 1

El Xerez Deportivo FC inicia hoy lunes su 'desescalada' particular con vistas a llegar en las mejores condiciones físicas posibles al 'play off' de ascenso a Segunda B, en el que se medirá al Ciudad de Lucena en las semifinales del Grupo X según la decisión, ya oficial y firme, adoptada por la Federación Española de cancelar la temporada en el fútbol no profesional con la disputa de un final exprés para dilucidar los ascensos a Segunda A y Segunda B.

Los futbolistas del club azulino se han venido ejercitando de forma individual en sus domicilios desde el inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus, y desde el sábado 2 de mayo ya pudieron salir a la calle a hacer deporte según las medidas aprobadas por el Gobierno.

Y esta semana, el anuncio oficial de la RFEF de acabar la liga regular y disputar ahora un 'play off' exprés si las condiciones sanitarias lo permiten ha provocado que el plan de entrenamientos de la primera plantilla azulina se haya visto modificado, ya con vistas a la vuelta a la competición oficial.

Así, el Xerez DFC anunciaba que "con vistas a preparar la fase de ascenso y llegar en las mejores condiciones físicas posibles, nuestro preparador físico ha diseñado una nueva hoja de ruta para los jugadores, en la que la carga de trabajo irá aumentando de manera progresiva. De este modo, el objetivo es que durante las próximas cuatro semanas se pueda ir subiendo el ritmo y la intensidad de las sesiones hasta que se autoricen los entrenamientos en instalaciones deportivas".

Según explica Dani Aguilar, preparador físico del club azulino, "tras un periodo de 50 días en el que los jugadores no han podido salir a correr, se ha producido una gran desadaptación. En verano y periodos de vacaciones esa desadaptación es menor porque, aunque no hay partidos, los jugadores sí que pueden salir a correr y hacer ejercicio físico fuera de sus domicilios. Se podría decir que este es un proceso en el que todos nuestros jugadores acaban de salir de una lesión".

El club xerecista tiene en cuenta que "este periodo de readaptación a la carrera implica un alto riesgo de lesión, que tratará de paliarse con esta nueva dinámica de entrenamientos".

Así, durante las próximas cuatro semanas "los jugadores se ejercitarán cinco días a la semana. En tres de ellos se realizarán carreras con trabajos de esprines, series cortas y series medias-largas. Además, dos días a la semana continuarán los trabajos grupales por videoconferencia donde se seguirán las rutinas marcadas hasta la fecha".

El preparador físico xerecista subraya que "cada semana la intensidad irá evolucionando para que a finales de mayo los jugadores estén en óptimas condiciones y puedan volver a entrenar específicamente de manera individual o en grupos reducidos en los terrenos de juego".

¿Cuáles son las fechas en esta cuenta atrás hasta el 'play off'? Tomando como referencia el calendario de fases del fútbol profesional, los futbolistas del Xerez DFC podrían volver a entrenarse de forma individual ya en las instalaciones habituales -tal y como han hecho la pasada semana los clubes de Primera División- la última semana del mes, a partir del lunes 25 de mayo: será en la Fase 2 (intermedia), con 'entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas (individuales)'.

Para el deporte federado no profesional, en el que está incluido el Xerez DFC, apenas hay diferencias entre la Fase 1 y la Fase 2: en la primera se ejercitan cada uno por su cuenta y en la segunda ya pueden tener un técnico supervisando pero el entrenamiento es de forma individual.

Después de dos semanas de 'desescalada', a partir del lunes 8 de junio se entraría en la Fase 3 (avanzada), con 'entrenamiento medio en las ligas no profesionales federadas (grupos reducidos)' durante otras dos semanas. La idea es que la primera semana haya grupos de seis futbolistas y la segunda de ocho jugadores.

Esto durante otras dos semanas, por lo que a partir del 22 de junio se entraría ya en la 'nueva normalidad' con la plantilla entrenando al completo.

Con tres o cuatro semanas de pretemporada, las fechas para disputar el 'play off', previsto en dos fines de semana consecutivos, se estima que sería, a falta de confirmación oficial, o bien el 19 y 26 de julio (tres semanas de pretemporada en grupo) o 26 de julio y 2 de agosto (cuatro semanas de entrenamientos en grupo).

La circular de la Federación Española apuntaba que los 'play off' comenzarán dos o tres semanas después de que se reinicie la competición en las ligas profesionales -Primera y Segunda-, para las que se están barajando, si todo marcha según los plazos previstos las fechas del 12, 19 o 26 de junio para el regreso, con lo que se ha establecido como más probable a finales de julio para que se jueguen los 'play off', sin que las fechas sean todavía definitivas.

Por el momento, la RFEF ha despejado con una patada a seguir: confirma el 'play off', como ya estaba previsto, y agotar los plazos para que puedan disputarse aunque sea después del 30 de junio, y que sea Sanidad la que decida. Sin que haya comunicación oficial al respecto, parece que se ha tomado primeros de agosto como fecha tope para la disputa del 'play off' y los plazos cuadran con margen mínimo, ya que los futbolistas de Segunda B y Tercera no podrán entrenar juntos hasta finales de junio.