Andrés García Tébar, entrenador del Xerez Deportivo FC, confía en sumar los tres puntos contra el Utrera el domingo y así mantener la buena línea en Chapín.

-Llega el Utrera, oportunidad para resarcirse. Aquí no hay tiempo para lamentarse de las derrotas ni para apenas celebrar las victorias...

-Bueno, las semanas se hacen mucho más largas en este caso cuando vienes de una derrota que cuando vienes de una victoria pero el tiempo pasa volando y como bien dices, en este caso el domingo tenemos esa posibilidad. Hasta ahora creo que estamos siendo fiables en casa, incluso creo que haciendo un buen fútbol, y esperando el domingo con la ayuda de nuestra gente podamos sacar ese partido y sumar de tres en tres, que es lo importante.

-El Utrera no parece el de la pasada temporada...

-Siempre estás expectante antes de un partido, tienes inquietudes y la ilusión de poder sacarlo adelante. En estos momentos, si miras sobre todo la clasificación y resultados, seguro que no están donde ellos quieren. Para mí personalmente y después de verlo creo que es uno de los mejores equipos que hay en el grupo, no tengo ninguna duda. Es más, acabamos de arrancar, acabamos de comenzar pero estoy convencido y tengo muy claro que es un equipo que al final estará arriba. Suelo hacerlo todas las semanas, estaba mirando un poco más a fondo todos los jugadores, los componentes de la plantilla, y la verdad es que tienen futbolistas de muy buen nivel y además que juegan un buen fútbol.

-¿Cómo va a reestructurar el ataque con la baja de Bello, titular en todos los partidos?

-En este caso es una situación que ya tengo decidida: los jugadores más específicos de bandas que tenemos son Jacobo y Zafra y si no ocurre nada en el último entrenamiento serán los que estén. Y con los dos sancionados, tanto Ikwu como Bello, y la lesión de Casares, convocaré también un jugador que juega en ese costado que lo tengo decidido, es Cristian.

-¿Cuánto le queda a Casares para volver al equipo?

-Lo de Casares evidentemente está claro que es más una situación médica o clínica que mía. Aparte de su problema es que tiene una tendinitis importante, y lo que sí sé es que las tendinitis necesitan descanso. Lo que hemos hecho es coger y parar, porque él no lo hacía hasta entonces por las ganas que todo jugador tiene. Pero en estos momentos no podría decir cuál es el tiempo que podría estar con nosotros.

-¿Dónde le gusta más Adri Rodríguez, en la defensa o en el centro del campo o depende del partido?

-Efectivamente, lo que acabas de decir también es importante. Lo que sí que busco sobre todo aquí en casa, por el terreno de juego, sí que busco jugadores más asociativos, sí que busco posiblemente jugadores que desde atrás tengan mejor salida de balón y eso Adri te lo da. Pero la pregunta que haces, si en cuál de las dos posiciones aunque él es adaptable a las dos, yo creo sinceramente que medio centro sea la más adecuada para él pero por circunstancias del guión él no tiene ningún problema en jugar de central.

-¿Ha mejorado el césped de Chapín?

-Creo que sí; no entrenamos ayer porque estaban haciéndole unos arreglos, entrenaremos el sábado por la mañana. Lo que sí que ocurrió hace 15 días en el partido es que sobre todo el bote era muy vivo, los controles eran difíciles. Sé que le han echado tierra y le han bajado el rulo y espero que esté mucho más regular y que sea más regular el correr del balón.

-Ha sido sancionado con dos partidos. ¿Qué le parece?

-Esto es algo que independientemente de lo que ocurra, de lo que haga, es el mismo castigo que hacen cuando alejan a un entrenador. Me fastidia, claro que sí, porque entiendo que cuanto más cerca y más próximo esté al futbolista, mucho mejor. Pero no puedes hacer nada contra este tipo de situaciones. Me prometí a mí mismo que no me volvería a ocurrir nunca más pero simplemente porque haces un gesto... Recuerdo aquí la temporada pasada que di un golpe en el banquillo y ellos son los que deciden. Sinceramente, creo que es demasiado injusto para apartar a un profesional de su trabajo.

-¿Por qué cambia tanto el equipo de casa a fuera?

-Influyen muchísimos factores que tendríamos que analizar como la superficie, etcétera... Que repito que no es una excusa o disculpa, pero es verdad que el otro día por ejemplo jugar al fútbol era prácticamente una utopía porque el campo estaba en malas condiciones. Aunque ha habido de todo, lo más reciente es el último y sobre todo esa primera mitad, que es verdad que nosotros 11 contra 11 o no supimos adaptarnos a lo que requería el partido o a lo que requería el campo y es verdad que en esa primera mitad no tuvimos los acercamientos o las llegadas que a nosotros nos gustaría. Me pasaron unos datos y en el cómputo global nosotros tuvimos un 60% de posesión, tiramos muchas más veces a portería que el equipo contrario, evidentemente ellos tuvieron más definición que nosotros. Es un poco también la lectura que queramos darle, al final yo me tengo que quedar con lo positivo y extraer las cosas las cosas en las que tenemos que intentar mejorar. En esa segunda mitad aún con dos jugadores menos dominamos, ellos prácticamente no nos llegaron pero no nos dio. Una de las situaciones en las que he incidido esta semana y seguiré incidiendo es que parece ser que somos un poco masoquistas en el sentido de que necesitamos ir con un marcador en contra o estar en inferioridad, como ocurrió el otro día, para sacar lo mejor de nosotros. Y está claro que en esas dos situaciones que han ocurrido tanto en Rota como en Los Barrios no nos dio. Con lo cual, si somos inteligentes, que creo que lo somos, nos está diciendo que 'oiga, ustedes tienen que coger y no esperar a que ocurran estas cosas para mostrar lo mejor que tienen'.