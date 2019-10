El Xerez DFC, con Jacobo y Zafra contra el Utrera

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, ha avanzado en la habitual rueda de prensa previa a los partidos que Jacobo y Zafra serán titulares el domingo frente al Utrera en Chapín, partido que se perderá Bello por sanción. El técnico confirmó que tiene decidido cómo afrontar la baja del centrocampista jerezano, titular en los siete partidos anteriores: "Es una situación que ya tengo decidida, los jugadores más específicos de banda que tenemos son Jacobo y Zafra y si no ocurre nada en el entrenamiento que tenemos mañana serán los que estén".

También avanzó García Tébar que el canterano Cristian completará la convocatoria, ya que con las sanciones de Ikwu y Bello y la lesión de Casares se queda con 17 futbolistas de la primera plantilla.

El técnico sabe que tras la derrota en Los Barrios el Xerez DFC necesita el triunfo ante el Utrera y espera que "con la ayuda de nuestra gente podamos sumar de tres en tres, que es lo importante", pero no se fía del rival: "Seguro que no están donde ellos quieren, no tengo ninguna duda. Para mí es uno de los mejores equipos que hay en el grupo; es más, tengo muy claro que ese equipo al final estará arriba. Tienen futbolistas de muy buen nivel y que además juegan un buen fútbol".