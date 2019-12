Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, lamentó la derrota en el Guadalquivir ante el Coria, explicando que su equipo hizo todo lo posible para ganar: "La salida ya fue buena pero el error nos costó el gol. Cuando generas todo lo que hemos generado y eres incapaz de meter un balón entre los tres palos, es imposible plantearte ganar. La actitud ha sido buenísima, hemos generado peligro por todos lados y hemos tenido varias ocasiones para solo empujarla".

El técnico xerecista aseguró que no puede reprochar nada a los jugadores porque "hemos generado, hemos centrado, hemos fallado debajo de la portería y no queda otra que seguir trabajando", subrayando que ningún equipo de los que ha pasado por el Guadalquivir ha sido tan superior al conjunto local: "Prácticamente les hemos metido en el área toda la segunda parte, pero hay acciones donde solo teníamos que empujarla y se terminan escapando. Así es muy difícil ganar. Me preocupa que generamos mucho juego, que los jugadores lo dan todo, pero no hacemos goles. Necesitamos muchísimo para hacer un gol cuando ya veis lo que ha necesitado el contrario para llevarse los tres puntos".

Una de las novedades en el once del Xerez DFC fue Zafra, que nuevamente recaía de su lesión a la media hora: "Si no estuviera al cien por cien no habría jugado. Es la tercera vez que le pasa. Creo que hay una situación que habrá que estudiar, el jugador está hecho polvo y decidimos alinearlo para no darle a Chico los 90 minutos". Además, varios futbolistas jugaron con molestias tras no entrenar toda la semana con normalidad como Chico, Bello y Amin: "Ha sido una semana difícil, pero les agradezco el esfuerzo a los que han jugado".

También fue novedad Pedro Astray en la banda izquierda y Uribe aseveró que "ha realizado muy buen partido. Ha trabajado muy bien, buscábamos darle la banda a Fran y que colgaran balones al área y buscaran golpeos".

Por último, sobre el Coria dijo que "ha hecho su partido, cerrando líneas de pase, sabiendo sufrir y haciendo un gol legal. Les felicito por la victoria".