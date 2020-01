Beni, del Caballero Bonald a Chapín

Borja Benítez Varela, 'Beni', juvenil de primer año del equipo de Liga Nacional, está entrenando esta semana con el primer equipo del Xerez Deportivo FC a las órdenes de Josu Uribe, que ha reclamado al lateral zurdo de la cantera ante las sanciones de Alain y Fran Ávila, que han dejado al técnico con Marcelo como único lateral nato de la primera plantilla para el partido del domingo en Chapín contra el Rota.

Para Beni está siendo una semana tan especial como distinta, porque desde ayer miércoles va a clase en el Caballero Bonald a primera hora, luego a entrenar y cuando acaba el entrenamiento vuelve al instituto para las dos últimas horas de clase. El sacrificio merece la pena porque, ante la falta de laterales, Beni tiene opciones de estrenarse oficialmente con el primer equipo -ya ha jugado algún amistoso- si finalmente Josu Uribe se decanta por el canterano para conformar la defensa ante el Rota, lo que sería un sueño cumplido para el juvenil jerezano.

-Está siendo una semana diferente y distinta entre el instituto y el primer equipo pero el sacrificio merece la pena...

-Claro que sí, cada vez que voy a entrenar con el primer equipo es algo especial para mí.

-¿Qué le ha dicho Uribe?

-Todavía no he hablado con él del partido pero pienso que tengo posibilidades para jugar y la verdad es que estoy muy ilusionado. En los entrenamientos me está diciendo que me fije en las estrategias, en los posicionamientos en el campo para aprender conceptos de cara al partido.

-Al entrenador le gusta que los laterales lleguen arriba.

-Sí, con el planteamiento que tenemos de juego, el 4-4-2 en rombo, quiere laterales profundos y con llegada. Entonces, ese es mi trabajo esta semana de cara al domingo.

-Y ese planteamiento se adapta a su estilo de juego, subir la banda...

-Es el juego al que estoy acostumbrado en el juvenil, me caracterizo por eso, por subir y bajar la banda casi todo el tiempo y por los centros laterales.

-¿Es muy distinto el fútbol de Tercera al de la Liga Nacional Juvenil?

-Bastante distinto, en Liga Nacional juvenil hay dos o tres equipos que destacan por su juego y el fútbol de Tercera es bastante duro.

-¿Tener experiencia en la categoría le da más opciones de cara al domingo?

-Ese es un plus añadido, juego con ventaja en ese sentido. No es que los demás compañeros lo tengan más difícil sino que yo quizá pueda tener más facilidad por haber jugado el año pasado en Tercera y tener esa experiencia.

-Uno de los partidos que jugó en el Guadalcacín fue contra el Xerez DFC.

-Sí, allí en Guadalcacín. Fue un partido que no me esperaba porque salí a calentar y vi a tanta gente ¡Madre mía! Se me pusieron los vellos de punta, fue el único partido que me sorprendió que hubiera tanta gente en la grada.

-¿Se imagina entonces cómo sería jugar en Chapín, con más gente todavía en la grada?

-Sería increíble, para mí jugar en Chapín siempre ha sido un sueño. Desde que era pequeño, yo apoyaba al Xerez, y siempre he querido jugar en ese campo, ojalá pueda jugar.

-Su padre es un reconocido aficionado xerecista, ¿qué le ha dicho?

-Mi padre está muy emocionado, es xerecista desde pequeño también y tiene la ilusión de que yo juegue en este estadio delante de tanta gente, de toda su gente, el Kolectivo. Para él sería increíble y para mí también.

-El equipo llega tras cerrar en Lebrija una mala racha de resultados. ¿Ha notado presión en los entrenamientos de esta semana?

-No siento que haya presión pero sí siento que hay esa necesidad de ganar. El equipo tiene esa necesidad de ganar porque tiene muchas ganas de ganar. Está trabajando bien pero no se estaban dando los resultados, el otro día se consiguió la victoria y ojalá que sea el comienzo de una racha positiva.