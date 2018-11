El reto del Xerez DFC con la campaña de socios para la segunda vuelta, 3.000

'Únete al sueño'. Bajo ese lema, el Xerez DFC ha puesto en marcha la campaña de socios para la segunda vuelta de la competición, que se prolongará hasta el próximo 4 de enero, con el objetivo de superar la cifra de 3.000 abonados, cantidad que se les resiste de momento.

La entidad comenzó con su campaña para la temporada 2018/2019 el pasado 21 de mayo, aprovechando el tirón del ascenso del equipo a Tercera División, y la cerró el 2 de noviembre con un total de 2.866 socios, De ellos, 2.272 fueron renovaciones, 153 recuperados de campañas anteriores y 441 altas nuevas. Ahora, el nuevo reto es superar los 3.000.

Los precios de los nuevos abonos para los trece partidos de Liga que le restan al equipo como local son asequibles. En Tribuna adulto, 95 euros; juvenil 30 y 20 infantil. En Preferencia, 80 adulto; 25 juvenil; y 15 infantil y en Fondo Sur, 55 adulto, 20 juvenil y 10 infantil.

Rafael Coca, presidente xerecista, fue el encargado de dar a conocer todos los detalles de la nueva campaña, animó a los aficionados a hacerse socios, no entiende los motivos por los que el club no acaba de pegar el tirón definitivo en cuanto a número de abonados y espera que la marcha deportiva ayude.

De entrada, resaltó: "Pablo Romero ha querido resaltar de forma subliminal en el cartel nuestro sueño, que no es otro que el ascenso a Segunda B, aunque no quiere decir que lo tengamos que lograr esta temporada. Expresa el gran objetivo de esta junta directiva, como lo era en un principio el ascenso a Tercera. Somos un equipo recién ascendido y estamos compitiendo con entidades muy grandes, como los filiales de equipos importantes, Betis, Sevilla, Cádiz o Córdoba, y con otros con historia como Algeciras o Ceuta. Estamos dando la talla y ya veremos hasta dónde podemos llegar. El compromiso está ahí y, de momento, estamos en los puestos altos".

Coca aclaró que las nuevas altas, en el caso de ser abonados antiguos, no tendrán ya derecho ni a conservar su número de socio ni su asiento y matizó que "no entiendo los motivos por los que no se logra enganchar del todo a la afición porque más no se puede hacer. El plano deportivo funciona y a nivel institucional hemos conseguido logros como tener una sede social que es de ellos. Siempre digo lo mismo, el club es de los socios, esperemos que se animen ahora".

Hay aficionados que se quejan de los problemas con Chapín y del número de partidos que cada temporada el equipo debe disputar fuera por la resiembra. El mandatario xerecista no lo considera una excusa. "No creo que ese sea el único problema, aunque todo influye. Desde el principio de temporada estamos hablando tanto con el Ayuntamiento como con Deportes, hay 'feeling', pero la economía es la que es y para solucionar ese problema se necesita bastante dinero, el césped hay que levantarlo setenta y cinco centímetros y es caro. Ojalá podamos solventar ese tema, para nosotros es un problema por las incomodidades que genera a nuestros socios".