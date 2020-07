Una vez finalizada la temporada quiero agradecer al Xerez DFC, al presidente y a su junta directiva y muy especialmente a Edu Villegas, que fue la persona que me trajo aquí y confió en mí, la oportunidad de conocer y descubrir lo que significa el xerecismo. He conocido muchas ciudades y dirigido a muchos equipos, pero como se vive aquí el fútbol y se respira este sentimiento hace que sea auténticamente especial.

Quería dar las gracias también a toda nuestra afición porque sin duda ellos son lo que hacen diferente este club. La despedida del sábado es algo que llevaremos en el corazón durante muchos años. La pena que tenía el domingo a la noche era por toda la gente que estaba pendiente de nosotros y con la ilusión de poder ganar y ascender. Pero hay que seguir remando porque cada vez está más cerca. El club sigue creciendo, este año nos han robado la ilusión, pero hay que seguir empujando y animando al Xerez Deportivo FC.

Ahora mismo compartimos todos esa impotencia y dolor. Detrás de todo esto hay una excelente plantilla donde todos compartían esa rabia y frustración y se han comportado como auténticos profesionales. Manolo Preciado siempre decía que "mañana siempre sale el sol y mañana es otro día". Tenemos un proyecto muy bonito, muy ilusionante y estamos cada día más cerca. Vamos a seguir peleándolo para poder conseguirlo.

A los futbolistas solo me queda darle las gracias. Es muy difícil que cuatro meses después de haber jugado nuestro último partido, hayamos competido en la segunda parte de esa manera, con fuerza, intensidad, alma y corazón. Todos los que estaban allí nos felicitaron porque fuimos mejores que el rival. Lo único que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos de los futbolistas.

Al cuerpo técnico decirle prácticamente lo mismo. En pocos equipos he tenido unos ayudantes de este calibre. Hemos hecho una piña, ha sido un auténtico placer poder trabajar aquí. Nos hemos divertido y hemos sufrido juntos.

Por último, recalcaros que el objetivo sigue estando ahí, muy cerca. Tenemos una gran plantilla, intentemos mejorarla en lo que se pueda y a competir. Conseguir un ascenso es muy complicado, pero con el orgullo, el alma y la ilusión que tienen estos futbolistas lo vamos a conseguir. Hemos dado todo lo que teníamos y volveremos a intentarlo.

Os mando un fuerte abrazo a todos. ¡Forza Xerez!