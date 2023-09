El Xerez DFC declara su amor por Jerez en sus nuevas equipaciones

El Xerez DFC ha presentado a su plantilla y las nuevas equipaciones en un acto que se ha celebrado este jueves en la plaza de la Asunción, donde se han congregado numerosos aficionados que no se han querido perder la presentación de la nueva 'piel' de los xerecistas y que estrenarán este domingo en el primer partido de Liga contra el Salerm Puente Genil.

El cuerpo técnico y los jugadores han sido presentados uno a uno, llevándose las primeras ovaciones de la tarde, con una representación igualmente del juvenil de División de Honor y del Xerez DFC Genuine. Posteriormente, Marcelo y Beni han aparecido con la primera equipación; Carri y Pedro Pata con la segunda, de color blanco; e igualmente los guardametas Juanlu Llamas y Matías Ramos, con una camiseta de color negro y motivos con la publicidad de los patrocinadores en azul. Las nuevas camisetas llevan sobreimpresionado el mapa de la ciudad de Jerez, en un claro gesto de amor del club por la ciudad.

Protagonistas

Para concluir el acto, han tomado la palabra Jesús Viloita, Marcelo Villaça y David Sánchez. El presidente ha agradecido al Ayuntamiento la rápida respuesta que ha tenido a la petición del club de poder montar esta presentación en la plaza de la Asunción y sobre la temporada ha pedido unión: "La directiva está con mucha ilusión, el Xerez somos todos nosotros, todos los que estáis aquí; creo que el domingo llegaremos a los 4.000 socios y tenemos que correr la voz porque entre todos tenemos que hacer un Xerez más grande y más libre, para seguir creciendo, que este camino que empezamos hace 10 años no quede aquí. La única forma de conseguir los objetivos es que todos juntos rememos en la misma dirección. Nos encontraremos piedras en el camino, pero si entre todos nos ayudamos siempre será más fácil".

A renglón seguido, el capitán Marcelo agradeció a los aficionados su presencia y dijo que "todos estamos muy ilusionados, hemos hecho una pretemporada muy buena y desde dentro hemos hecho un buen grupo. Lo principal de este grupo va a ser el trabajo diario y con eso llegarán todos los objetivos que nos propongamos. Espero veros a todos el domingo en la grada. ¡Força, Xerez!".

El míster promete trabajo

Por último, el técnico David Sánchez comentaba que "llevo poco tiempo aquí, pero el que llevo y estás dentro te das cuenta de lo grande que es el club. Es verdad que venimos de un año complicado, pero hay que olvidarlo ya y pasar página. Estamos en Tercera, una categoría muy complicada y muy dura. el presi ha dicho algo muy bueno y es que todos juntos será más fácil. No puedo prometer victorias, porque el fútbol muchas veces no es justo, pero viendo la plantilla que ha hecho Edu, sí puedo garantizar trabajo. Estoy orgulloso de ser el entrenador de ellos, todo lo que nos rodea es de ser un club grande y vamos a intentar dejar al club donde os merecéis. A partir del domingo vienen los resultados y si no son buenos yo seré el máximo culpable, pero los jugadores lo van a dar todo y espero que los apoyéis. Muchas gracias por venir y ¡Força, Xerez!".