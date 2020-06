El Xerez DFC decidirá en las próximas horas si finalmente acude al TAD

El Xerez DFC anunció tras conocer el fallo del Comité de Apelación que le consideraba tercero en la clasificación por detrás del Ciudad de Lucena que pelearía por la segunda plaza. Su intención es esa pero la decisión la adoptará en los próximos días, antes de que finalice el plazo para ello.

El cuadro azulino terminó la competición regular con 55 puntos, los mismos que los lucentinos, con dos goles menos a favor (46 y 44) y con los mismos tantos encajados, 24, pero se impuso en el único encuentro que se disputó en la primera vuelta de la Liga por 1-0 en Chapín.

Los servicios jurídicos del club están analizando los pros y los contras de acudir al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) para intentar revertir la opinión de los organismos federativos. Primero fue el Comité de Competición el que desestimó el recurso azulino y luego, Apelación. Sobre la mesa, los directivos tienen varias opciones y quieren decantarse, en el caso de dar el paso, por la más fiable.

El club sigue sosteniendo que al finalizar la Liga antes de cuenta por el coronavirus y no haberse disputado el doble enfrentamiento que marca el reglamento, el criterio que debe aplicarse en caso de empate no es el de la diferencia de goles global, sino el particular, en ese caso a favor de los azulinos gracias a su victoria.

El interés del Xerez DFC radica no sólo en tener ventaja en caso de empate en la eliminatoria ante el equipo de Dimas Carrasco, también en obtener un pasaporte para la Copa del Rey de la próxima temporada, con los beneficios económicos que puede conllevar.