El Xerez DFC se entrena en la Pradera Hípica por falta de campos de césped natural disponibles

La plantilla del Xerez DFC se ha ejercitado este viernes en la Pradera Hípica de Chapín ante la falta de campos de césped natural. El club solicitó al Ayuntamiento de Jerez entrenar dos días en hierba natural -uno en el Pedro Garrido y otro en Chapín- para preparar el encuentro de este domingo en el Municipal de Pozoblanco, que cuenta con esta misma superficie.

Sin embargo, el Área de Deportes no dio el visto bueno y el equipo que dirige David Sánchez se ha ejercitado toda la semana en las instalaciones de Picadueñas, de césped artificial. Este viernes, el equipo ha trabajado en la Pradera Hípica, un terreno que desde luego no reúne las condiciones idóneas, con una superficie muy irregular con el peligro de lesión que eso entraña.

El club azulino ha compartido en sus redes sociales varias imágenes del equipo entrenando en la Pradera -el Anexo Pepe Ravelo se encuentra en resiembra- y varios socios han mostrado su enfado al ver a sus jugadores en este terreno.

Sin embargo, preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa al encuentro, David Sánchez no ha querido cargar tintas: "No depende de mí. Nosotros lo pedimos y me adapto a lo que hay. Desde que llegué al club me he adaptado a todas las circunstancias que hay y no voy a poner excusas ni a quejarme. Tenemos los mejores argumentos posibles y ahí no puedo entrar, no le doy vueltas. Yo pido las cosas que interesan al equipo y después me adapto a lo que tenga, no veo ningún problema. Hemos entrenado toda la semana en Picadueñas y este viernes en la Pradera porque hemos bajado un poquito el ritmo y ya está. Entiendo también que los céspedes están recién resembrados y hay que cuidarlo porque somos muchos los equipos que los pisamos".

Teté bien y Pablo González, con ficha tramitada

El equipo tiene previsto realizar este sábado el último entrenamiento de la semana, aunque el técnico confesaba al mediodía que aún no sabía en qué campo se iba a llevar a cabo. David Sánchez sí admitía que tiene a todos los jugadores disponibles. Antonio Oca se ha recuperado del catarro que venía arrastrando y el técnico también va a recuperar a Teté, lesionado en el Pérez Ureba hace varias semanas. Eso sí, el atacante sale de una lesión muscular y Sánchez podría dejarle de inicio en el banquillo para no correr excesivos riesgos.

Y quien sí tiene ya la licencia tramitada es Pablo González. De esta manera, el delantero firmado esta semana por el club azulino podrá debutar con su nuevo equipo en Pozoblanco. David Sánchez se ha mostrado muy satisfecho por el fichaje de un futbolista que debe ser importante en la segunda vuelta del campeonato.