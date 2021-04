El Xerez DFC no descarta el aplazamiento del partido en Puente Genil

El brote de coronavirus en la plantilla del Xerez DFC sigue causándole serios problemas, ya que aún hay un número importante de integrantes que son positivos en Covid-19 y que no pueden entrenar. Por ese motivo, la entidad ha remitido una consulta a la Andaluza, en la que le plantea si le permitirá no jugar tampoco el domingo ante el Salerm Puente Genil por los positivos que sigue teniendo.

El club azulino está a la espera de los resultados de los test que se realizarán este viernes los jugadores y también de la respuesta que obtenga a esa consulta para tomar una decisión definitiva. Lo que sí tienen asumido es que en el caso de tener que disputar el partido el domingo en el Manuel Polinario ni lo harían en las mejores condiciones físicas ni con el número de efectivos deseados del primer plantel.

Los jugadores que están libres de Covid-19 y los que han dado negativo han entrenado este jueves en Chapín y tienen previsto volver a ejercitarse este mismo viernes en Picadueñas. Todos trabajaron por primera vez juntos el miércoles en el Pepe Ravelo tras dejar atrás los días de confinamiento.

Pérez Herrera, preocupado

José Pérez Herrera, entrenador azulino, no esconde su preocupación y, en declaraciones a La Jugada de Canal Sur, ha explicado que "el primer paso ya lo hemos dado, hemos vuelto a entrenar, aunque todavía faltan algunos futbolistas que siguen con síntomas y han dado positivo. Hay que esperar aún para estar todos juntos, a ver si lo conseguimos lo antes posible".

Los últimos test antes del encuentro del domingo van a ser definitivos a la hora de plantearse aplazar el partido, que sería ya el tercero. Sobre ese punto, el preparador jerezano confiesa que "está claro que en estos momentos están todas las puertas abiertas y también hay que ver en qué condiciones están los jugadores que se han incorporado, ya que no todos están respondiendo igual. Lo mismo no tenemos jugadores suficientes del primer equipo para formar un once y poder hacer cambios. Podemos viajar con futbolistas del filial y del juvenil, pero llega un momento en el que igual incurres en alineación indebida porque no tienes más y te ves obligado a realizar cambios".

En cuanto al estado físico del plantel, desvela: "Hay algunos que están mejor y otros que están peor, que todavía notan las habituales secuelas y con eso contábamos por otros jugadores que ya lo pasaron durante la temporada. Para evitar ese cansancio habitual les hemos marcado algunas pautas, como que descansen o que coman muchas frutas y verduras para que el cuerpo se recupere mejor".

Tome la decisión que tome la Andaluza, el Xerez DFC tendrá que afrontar un duro calendario en apenas quince días, ya que se verá obligado a jugar domingo, miércoles, domingo hasta recuperar los encuentros que tiene aplazados, que por el momento son dos, San Roque de Lepe en Chapín y Ciudad de Lucena en el Municipal.

Joseca, lesionado

Mientras, el Salerm Puente Genil sigue preparando el encuentro, pero con incertidumbre. El conjunto pontanés no tiene claro que el partido se dispute en el Manuel Polinario (18:30) por la situación en la que se encuentra el cuadro azulino.

En el plano deportivo, los rojinegros han tenido tiempo de recuperar después de la derrota encajada en La Juventud el pasado domingo ante el Xerez CD por 3-1 y encaran el partido con una baja, la de Joseca, lesionado.

Si el encuentro finalmente se disputa, no contará contará con presencia de público en las gradas, ya que Puente Genil se encuentra en nivel de alerta 4.