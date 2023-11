El Xerez DFC no podrá recibir al Córdoba B en Chapín

Cambio de planes en el Xerez DFC. El equipo azulino no podrá disputar este domingo (17:00) su partido ante el Córdoba B en Chapín. La climatología no ha ayudado y el césped aún no se encuentra al cien por cien tras el cambio de la semilla de verano a la de invierno.

Deportes envió tanto al Xerez DFC como al Deportivo el pasado mes de octubre un comunicado en el que les informaba que se iba a proceder a la resiembra del Municipal, pero que sólo se iban a perder un encuentro cada uno. Ahora, la climatología adversa durante las últimas semanas, especialmente han hecho daño al cambio de semilla los efectos del temporal Bernard- ha ayudado poco y la hierba no está bien. Ha retrasado todo el proceso una semana y ya sí se espera que esté listo para el derbi del siguiente fin de semana.

Miembros de la Delegación de Deportes han visitado este mismo martes las instalaciones, acompañados por técnicos de Medio Ambiente y de las empresas Royalverd, adjudicataria del mantenimiento del césped de Chapín, y de la que se encarga del Pepe Ravelo y todas las partes han admitido que lo mejor es no pisar la hierba para evitar problemas.

Deportes ha ofrecido al Xerez DFC la opción de jugar en el Pedro Garrido y la entidad azulina estudia esa posibilidad y también otras alternativas -Sanlucar o San Ferenando incluso-, ya que el césped del campo de la Zona Sur tampoco está en un buen estado. De hecho, la resiembra iba a comenzar esta misma semana y se va a retrasar hasta la próxima para que los azulinos disputen su partido.

Este domingo 19 se disputa el derbi entre el Jerez Industrial y el Guadalcacín a las cinco de la tarde y lo normal es que el Xerez DFC opte por adelantar el encuentro a la jornada del sábado si finalmente tiene que jugar en Jerez.