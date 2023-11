El Xerez DFC se resetea tras el revés en Espiel

El Xerez DFC, tras su derrota en Espiel (1-0) en un encuentro en el que no dejó buenas sensaciones y en el que volvió a fallar fuera de casa -ha sumado un punto de quince-, ha vuelto este lunes al trabajo en el Pepe Ravelo y se ha reseteado para comenzar a preparar el partido de la décima jornada de liga, que le medirá ya en Chapín al Córdoba B el domingo (17:00) con la necesidad de sumar de tres.

Los equipos de la zona alta no dejan de sumar y, aunque los xerecistas se encuentran a tres puntos del play-off, con sólo diez puntos están a doce del Xerez CD, que es líder con 23 y a nueve del Ciudad de Lucena, que es segundo con 20, por lo que el ascenso directo, aunque restan muchísimo, se les está alejando.

David Sánchez terminó la cita ante los de Juan Carlos Quero "cansado y enfado" y aseguró que el partido lo había perdido más su equipo que lo había ganado el rival. Así se lo ha hecho ver a sus futbolistas y espera que todo cambie, aunque él tampoco termina de dar con la tecla para que su bloque juegue más, mejor, no tenga lagunas y aproveche las ocasiones que se le presentan.

Esta semana, los técnicos estarán muy pendientes de la evolución del centrocampista Álvaro Martínez, que no pudo jugar contra el Atlético Espeleño por su lesión ante el Gerena. Los entrenadores sabían que no llegaba a este partido, pero no quisieron dar pistas, entró en la lista y viajó y fue uno de los descartes junto a Pepe Rincón y Pedro Pata. El plantel tiene este martes el día libre y regresará al trabajo el miércoles.