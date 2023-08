El Xerez DFC pierde ante el Real Madrid C un disputado partido (2-1)

El Xerez DFC ha perdido en Valdebebas por 2-1 ante el Real Madrid C en su octavo amistoso de pretemporada en un partido entretenido, intenso, con jugadas de calidad y marcado por un arbitraje demasiado 'especial'. Cheikh adelantó a los azulinos (11') y los merengues le dieron la vuelta con dos dianas desde el punto de penalti anotadas por Campos, una en la primera parte (13'), y otra en la segunda (65'). Las sensaciones volvieron a ser positivas y la evolución del equipo, también, pero los azulinos siguen acusando la falta de gol y de contundencia en algunos momentos en defensa. El cansancio también fue clave y se mostraron espesos por momentos.

David Sánchez, que fue expulsado en la recta final del partido por protestar, con bajas importantes como las de Parejo, Oca, Edu Oriol o Juanlu Friaza, puso en liza un once muy joven y con el brasileño Lucas otra vez de inicio a prueba.

Cheikh, enrachado

Tras unos minutos de tanteo, el partido se abrió pronto. Cheikh, a los once minutos, adelantó a los azulinos en una jugada de estrategia. Una falta lateral muy bien botada por Luca la cabeceó al fondo de la red en el segundo palo el senegalés. Pero la alegría duró poco en el bando xerecista, ya que sólo dos minutos después, el árbitro decretó penalti por manos dentro del área. Campos puso las tablas, aunque Llamas le adivinó la intención.

Los dos equipos querían la pelota, proponer y llegar al portal rival, aunque fue el tercer filial blanco la escuadra que más apretó y acarició el segundo gol, pero Llamas se mostró seguro y lo evitó con una buena intervención tras un disparo de Manu Márquez. De todos modos, el Xerez DFC también tuvo el segundo en un remate de chilena de Cheikh que se estrelló en el larguero en una acción en la que los xerecista reclamaron pena máxima por manos.

En el 28', fue Samu el madridista que intentó superar sin éxito a Llamas, guardameta de un cuadro azulino que se defendía con orden, pero al que le volvía a faltar chispa y acierto en la toma de decisiones en ataque.

Segundo acto

Un primer tiempo equilibrado, con intercambio de golpes, dio paso a una segunda mitad en la que ambos entrenadores movieron piezas. El plantel azulino no terminaba de sentirse cómodo, pero tampoco demasiado un Real Madrid C que sacaba ventaja a la calidad y la frescura de sus jugadores.

El calor apretaba el cansancio, también. Había menos ocasiones, pero superada la hora de juego, el encuentro se reactivó. El filial se adelantaba en el marcador con otra pena máxima, en esta oportunidad sobre Manu Márquez. Otra vez Campos agarró el balón decidido y superó a Llamas, que también se estiró bien y estuvo a punto de llegar. 2-1. Minuto 65.

Tras el 2-1, el Xerez DFC lo intentó, pero no acertó ni estuvo inspirado para hacerlo ante con un Real Madrid C que también sigue creciendo y que ha ido a más a lo largo de la pretemporada. Los azulinos acusaron más el cansancio que los madridistas y no pudieron llevar en el tramo final del partido el control del balón.