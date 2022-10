El Xerez DFC recurre para reducir la sanción de tres partidos a Simeone

Gianluca Simeone, delantero del Xerez DFC, ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Competición de la RFEF por su expulsión con roja directa en el partido que el cuadro azulino disputó y ganó por 1-2 el pasado domingo en El Palmar contra el Sanluqueño y el club ha recurrido el castigo para intentar recudirlo.

Al atacante azulino le han caído dos encuentros por "golpear con el codo a un adversario sin estar el balón en juego con uso de fuerza excesiva", y otro por "por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado". La primera de las sanciones no la ha podido recurrir el club porque no dispone de imágenes claras con las que demostrar que el punta no se empleó con fuerza excesiva, pero para evitar el tercer partido sí que ha presentado un informe de la Policía Nacional, en el que se detalla que el futbolista terminó en el palco por recomendación de las fuerzas del orden para evitar problemas.

Simeone, de momento, se pierde el derbi de este sábado (20:00) ante el Cádiz Mirandilla en Chapín y la cita ante el Antequera en El Maulí el domingo 23 a las 17:00 horas.

Si no logra una reducción de su castigo, tampoco estaría el sábado 29 de octubre en Chapín contra el Polideportivo Ejido a las ocho de la tarde, día y hora marcado por el Xerez DFC para la disputa de la novena jornada de liga del Grupo IV. El cuadro azulino coincide también con el Deportivo como local y se ha decantado por adelantar el choque.