El Xerez DFC necesita romper las estadísticas en El Rosal frente al Cádiz B

Cádiz B y Xerez DFC se miden este domingo (12:00) en El Rosal por tercera vez en su historia y el objetivo de los azulinos no es otro que romper las estadísticas. Los dos compromisos anteriores, uno en División de Honor (16/17) y otro en Tercera División (18/19) los perdieron por la mínima (1-0).

En División de Honor, los dos equipos se enfrentaron en la décima jornada y el encuentro dejó consecuencias. El cuadro azulino cayó ante el de Mere, que era líder indiscutible, por 1-0 tras un gol de Weis y Dani Pendín dejó de ser entrenador de una escuadra que se colocaba a ocho puntos de la tercera posición y a nueve de la cuarta.

El preparador argentino no quería ser un obstáculo y el club optó por su relevo. José Luis González se hizo cargo de la plantilla hasta que una semana más tarde llegó a la entidad un Juan Antonio Sánchez Franzón que tampoco consiguió el ascenso. El equipo reaccionó, pero finalmente no fue regular y no logró dar el salto de categoría.

Palo en la 18/19

El filial amarillo y el Xerez DFC volvieron a encontrarse en la temporada 18/19 ya en Tercera División. En la jornada 39ª, los azulinos se presentaban en El Rosal con unos registros impresionantes y peleando por una plaza en el 'play-off' de ascenso ante un Cádiz B también en lo más alto.

Tras el adiós de Pepe Masegosa, el equipo xerecista se plantaba ante el amarillo con una impresionante racha de 28 encuentros sin perder a sólo cuatro jornadas para el final de la competición. La fortuna no se alió con un equipo que cayó por 1-0 al transformar Javi Pérez un infantil penalti de Robin Lafarge.

Esa derrota frenó en seco las aspiraciones de los xerecistas, que perdieron casi todas sus opciones al empatar en Chapín una jornada después con Los Barrios. Al final, el Algeciras de Emilio Fajardo disputó el 'play-off' como cuarto y logró el ascenso a Segunda B.

García Tébar apostó por un once integrado por Juan Flere, ahora en las filas amarillas, Alberto Heredia (Javi Tamayo), Robin Lafarge, Joaqui (Rodri), Adri Rodríguez, Marcelo, Antonio Jesús (Jorge Herrero), Álex Colorado, Juan Gómez, Bello y Javi Casares. De este modo, en la actual plantilla azulina aún quedan tres futbolistas que disputaron aquel encuentro, Marcelo, Antonio Jesús y el capitán Antonio Bello.

Antonio Jesús, baja por sanción

El domingo, los dos equipo se miden con el mismo objetivo, ganar para alejarse de los puestos de descenso y afianzarse en Segunda RFEF. Los azulinos preparan su partido en el Pepe Ravelo, ya que no pueden pisar Chapín, que ahora es utilizado también por Xerez CD y Jerez Industrial dados los problemas con el césped del Pedro Garrido.

Para ese compromiso, Pérez Herrera no podrá contar con Antonio Jesús, que vio la quinta amarilla y no va a poder repetir el derbi que disputó en el curso 18/19, ya que va a ser sancionado con un encuentro. Además, el centrocampista sanluqueño terminó con molestias el partido ante el Montijo.

El filial, partidillo con el primer equipo

Mientras, el filial también se pone a punto de cara al encuentro del domingo y este jueves, que no hay competición en Primera por el parón de selecciones, disputará un partidillo con el primer equipo en El Rosal.

Cifuentes está pendiente de la recuperación o no de su portero Víctor Aznar, que se lesionó en el Vivar Téllez en la cita que los amarillos empataron a cero contra el Vélez. Si Aznar no se recupera, sería titular el exazulino Flere, que entró al partido la pasada semana a falta de diez minutos por la lesión de su compañero. En la primera vuelta en Chapín no jugó.