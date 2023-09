El Xerez DFC encadena por segunda vez tres jornadas sin marcar en Tercera

El inicio de liga del Xerez DFC en Tercera RFEF no es el esperado. No ha ganado en las tres primeras jornadas, ha cosechado dos empates -Salerm Puente Genil y Bollullos- y una derrota -Sevilla C- y no ha marcado en los 270 minutos disputados. Es la segunda vez que se queda a cero durante tres encuentros en esta categoría y actualmente es la única escuadra que no anotó del Grupo X.

La primera vez que los azulinos no perforaron el portal contrario durante tres encuentros seguidos fue en su primera campaña en la categoría, la 18/19, un curso en el que tuvo dos entrenadores, Pepe Masegosa y luego Andrés García Tébar y se quedó a las puertas de entrar en la fase de ascenso.

Precisamente, los tres encuentros en los que no marcó en el tramo final de la competición dejaron al equipo sin opciones de luchar por el salto de categoría. Entre las jornadas 38ª y 40ª no 'mojó', tras empatar a cero en Chapín ante el Xerez CD, perder en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla (1-0) y no pasar de la igualada a cero en Chapín contra Los Barrios (0-0).

La última vez que el Xerez DFC se mostró reñido con el gol durante tres partidos fue la pasada temporada en dos oportunidades, una con José Pérez Herrera y otra con Francis. Arrancó la campaña de la misma manera que la actual, con tres partidos sin marcar, aunque sólo sumó un punto, ya que perdió los dos primeros, en Chapín ante el Mancha Real (0-1) y en La Condomina con el UCAM Murcia (3-0) y empató con el Yeclano (0-0) en el Municipal. En la cuarta jornada marcó su primera diana, que llevó la firma del ariete Gianluca Simeone, y arañó una igualada a uno en el Ciudad de Lepe frente al San Roque.

Jornadas después, también estuvo otras tres sin ver puerta, entre la 11ª y la 13ª. Cayó en Chapín ante el Cartagena B (0-2), empató a cero frente al Mar Menor como visitante y cayó en casa frente al Recreativo de Huelva (0-1). A partir de esa cita, encadenó una de sus mejores rachas de la temporada, ya que se impuso de forma consecutiva fuera de casa a Sevilla Atlético (1-2) y Utrera (0-2) y después de parón de Navidad ganó al Vélez (2-0) en Chapín.

Los azulinos, de este modo, se aferran a las estadísticas y frente a La Palma este domingo (18:00) en Chapín deben estrenar su casillero de goles a favor, ya que nunca encadenaron cuatro partidos sin marcar.