Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, anuncia fichajes inminentes

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, ha querido salir al paso tras la derrota del equipo el domingo en el estadio Jesús Navas frente al Sevilla C por 1-0 y que confirma el mal arranque de competición de los azulinos, con dos puntos de nueve posibles, en una temporada en la que todas las miradas están puestas en los puestos altos de la tabla clasificatoria.

Tras tres jornadas disputadas, Espada, que la pasada semana aseguró que tenían la mejor plantilla de la categoría, ha señalado en declaraciones a los medios oficiales del club que "el equipo no está funcionando por muchos motivos, pero teniendo fichas libres, como hemos dicho siempre, vamos a reforzarnos. Los resultados que se han dado van a hacer que todo se acelere. Intentaremos llegar a un acuerdo lo antes posible con los jugadores con los que estamos en conversaciones y tener al delantero que nos pide David lo más pronto posible".

Asimismo, reconoce que le preocupó la imagen del Xerez DFC en Sevilla, ya que después de tres partidos las sensaciones no han terminado de ser del todo buenas: "A las primeras de cambio el equipo empieza a sufrir, empezamos a hacer cosas que no entrenamos y a cometer errores que se han trabajado durante la semana. Esperábamos que con el paso de los partidos todos los mecanismos estuvieran más interiorizados, pero se han seguido cometiendo los mismos errores. Aún así, estoy convencido de que todo es reversible. David está trabajando en ello y necesitamos tener conciencia, actitud, y seguro que así conseguiremos sacar la situación adelante".

Con 18 fichas ocupadas, más la de Pepe Rincón del filial, Edu Espada recalca que el mercado sigue abierto y aunque en las últimas semanas, por diversos factores no se han podido concretar algunas operaciones, "seguimos buscando ese jugador o jugadores que nos den ese salto de calidad que nos falta en los metros finales. Siempre he defendido que estamos contentos con la plantilla que tenemos, pero a la vez que estamos abiertos a incorporar ese perfil que sea un complemento a lo que ya tenemos".