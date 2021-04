El Xerez DFC solicita a la Andaluza aplazar los partidos ante el Ciudad de Lucena y San Roque

El Xerez DFC ha solicitado a la Federación Andaluza el aplazamiento de los dos encuentros que debe disputar esta semana ante el Ciudad de Lucena este miércoles y el San Roque de Lepe en Chapín el domingo por los tres casos positivos de Covid-19 que tiene en su plantel.

La entidad azulina ha contactado con la RFAF y está a la espera de conocer la resolución de la Andaluza, que va a tomar una decisión a lo largo de esta mañana. El partido ante los de Dimas Carrasco va a ser aplazado al cien por cien y el del cuadro aurinegro también podría quedar suspendido, pero igual no lo confirma hasta este jueves.

Los jugadores y los técnicos ya han pasado las pruebas PCR y el club asegura sólo facilitará más datos hasta que no existan, si aparecen, más novedades.

La plantilla sigue sin entrenar y no volverá a hacerlo hasta que no obtenga el permiso de la Andaluza, que en principio no se lo va a facilitar hasta el lunes.

Si los dos partidos son aplazados, el Xerez DFC deberá buscar junto a Ciudad de Lucena, San Roque y la Federación nuevas fechas para estos encuentros.