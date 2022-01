David Grande: "El míster me dice que no me obsesione con los goles, que llegarán"

El Xerez DFC ha presentado este jueves a David Grande, delantero madrileño que ya tuvo oportunidad de debutar con los de José Pérez Herrera en el partido contra el Córdoba disputado en el Nuevo Arcángel. Grande, de 30 años, ha tenido su puesta de largo en el Restaurante El Molino, uno de los patrocinadores del club situado a las faldas de la Catedral jerezana.

En la presentación han estado el presidente azulino, Ignacio de la Calle, acompañado del vicepresidente, Jesús Viloita, y el directivo del club Juan Carlos Corchado. De la Calle, tras agradecer al Molino el detalle de ceder sus instalaciones, señaló del futbolista que "ya mostró sus buenas maneras en Córdoba y esperemos que se transformen en goles, que es lo que deseamos todos. Su triunfo es nuestro triunfo. Esperemos que se encuentre como en casa, nosotros así lo vamos a procurar y le deseamos toda clase de éxitos".

Por su parte, Jesús Viloita reconocía que "era un jugador que llevábamos bastante tiempo siguiendo, es una apuesta nuestra y también por su parte, está contrastado en Segunda B y marcó 9 goles en una primera vuelta con el Unionistas, que es un club parecido al nuestro, popular. De ahí lo fichan en la India pagando incluso un traspaso y vuelve a Primera RFEF. Allí no estaba contando con los minutos que él estimaba oportuno y cuando le mostramos nuestro interés recibió con muy buen agrado nuestra llamada incluso teniendo otras propuestas de mayor categoría y cuantía económica. Por eso digo que él ha apostado por nosotros. Es un jugador que va bien en el juego aéreo, es zurdo y gran pegada. Le deseamos que tenga mucha suerte, que también será la nuestra, seguir creciendo juntos y que haga una temporada muy buena".

Grande, ilusionado

El futbolista, que ha firmado hasta final de temporada, aseguraba estar "muy contento de estar aquí. Desde que mostraron el interés tuve claro que quería venir. La verdad es que es un club que apuesta por el fútbol popular, ya tuve la experiencia en Unionistas y sé de qué va esto. Está en constante crecimiento y espero que de la mano vayamos los dos creciendo e ir subiendo de categoría, ojalá el próximo año y seguir aquí mucho tiempo".

Lo suyo fue llegar y pegar, ya que pudo debutar en Córdoba y apunta que intentará ayudar "con goles" para que el equipo "tire hacia arriba" y también "trabajo, soy zurdo y puedo caer también a banda izquierda, tengo buen juego entre líneas. Creo que puedo aportar bastantes cosas".

El domingo actuó junto a Máyor y confiesa que puede jugar tanto como único punta como con dos: "Me adapto a ambas posiciones. En mi carrera he jugado muchas veces con dos puntas, pero también he jugado solo. Puedo hacerlo de igual forma, cuando el míster decida que juegue solo lo haré y cuando lo tenga que hacer como segundo punta, también. Me gusta jugar de las dos cosas".

El delantero está deseando que llegue el sábado para poder debutar en Chapín: "El otro día en Córdoba ya notamos a la afición. La diferencia que veo con otros clubes es que no hicimos nuestro mejor partido porque el Córdoba nos superó en muchas fases y nunca dejó de animar y eso es de valorar porque en otros sitios, yo que he vivido bastantes aficiones, lo normal es que te piten porque pierdes y la verdad es que esta afición nos ayudó".

Grande explicó también por qué eligió Jerez pese a tener ofertas de superior categoría y con mejores condiciones económicas: "Porque me ilusiona, no todo es el dinero ni la categoría, me muevo también por ilusiones: el club, la ciudad, se vive bastante bien y que ya conocía por vacaciones, la afición, Chapín... Todo generaba ilusión".

Comentó que ha seguido algunos partidos de la categoría y que "hay mucho nivel" y en cuanto a los objetivos planteados explicó que "intentaremos mejorar y, mínimo, no pasar apuros".

También se le preguntó qué le ha pedido el míster en estos primeros días: "Insiste mucho en que no me obsesione con los goles y que a través del trabajo llegarán. Lleva razón, el míster es muy cercano y estoy muy contento de cómo me han recibido tanto él como los compañeros. Estoy muy a gusto".

El partido del sábado contra el Cacereño, segundo en la tabla, "hay que ganarlo, se tiene que notar que jugamos en casa con nuestra gente".