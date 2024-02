David Sánchez: "Me da mucho respeto este partido contra La Palma"

David Sánchez, técnico del Xerez Deportivo FC, ha comparecido este viernes en rueda de prensa en la previa del encuentro contra La Palma (domingo 17:30 horas) en terreno condal. El míster azulino ha elogiado al conjunto onubense y no esconde que le tiene "mucho respeto" al rival y al partido. Los xerecistas se metieron la pasada semana en zona de play-off de ascenso (quinta plaza) tras doblegar al Sevilla C y el objetivo es consolidar la posición y, como reto, mirar al cuarto, un Utrera que está sólo a dos puntos. Pero el entrenador sevillano advierte de que su equipo tendrá que hacer las cosas muy bien para derrotar a un adversario que sólo ha perdido dos partidos en su estadio (Bollullos y Espeleño) y es el máximo goleador de la categoría como local (20).

-David, ha costado, pero ya está el equipo en zona de play-off, ¿el objetivo ahora es consolidarse?

-Sí, ha costado y costará. Cuando se gana la semana es más bonita, estamos más contentos y se trabaja mejor. Ha costado mucho llegar aquí y lo difícil será mantenerse. Quedan muchas jornadas, pero tenemos un partido muy complicado, aquí ya estábamos nerviosos en la jornada dos o tres por todo lo que nos rodea, por la ambición del club, pero si te das cuenta esto es largo, quedan unos meses de competición muy largos y se lo digo a ellos, muy difíciles, y debemos seguir en la línea. A pesar de los cuatro empates últimos al equipo no le puedo reprochar nada, quizá contra el Puente Genil fue el partido que menos me gustó el equipo, pero también es normal que hagamos malos partidos o jugadores que no hagan buenos partidos, pero el día del Utrera fuimos muy superiores; el día del Pozoblanco si te vas al descanso con un resultado más amplio no pasa nada; y el día del Bollullos igual. Tenemos que seguir, tener los pies en el suelo, tener tranquilidad y a seguir trabajando.

Pequeños retos "Teníamos al Bollullos por delante, lo hemos pasado y ahora está el Utrera y vamos a intentar ganar para estar lo más cerca posible"

-¿La motivación también debe ser la de ir a por más?

-Sí, siempre les pongo a ellos retos de plazos cortos. Teníamos al Bollullos por delante, lo hemos pasado y ahora tenemos al Utrera y vamos a intentar ganar para estar lo más cerca posible y así sucesivamente. Se ha demostrado este año, a ver cómo acaba, que mirar a largo plazo o medio plazo no es positivo. Tenemos ahí un objetivo desde que empezamos, sabemos que esto va jornada a jornada, que en dos te pueden sacar de ahí y que dos te pueden meter y tenemos ese equilibrio, esa regularidad que al principio no teníamos.

-Quedan 14 jornadas. ¿En el vestuario se piensa incluso en ser campeón?

-El fútbol da muchas vueltas y no se sabe, pero yo creo que eso ya... Ese pensamiento intento que no lo tengan. ¿Que es posible? En el fútbol puede pasar de todo, pero no es bueno. Lo bueno es pensar en ganar a La Palma y a partir de ahí qué hacen los equipos de arriba y de abajo, pero pensar más allá... el Lucena lleva un ritmo muy difícil, son muchos puntos y va a ser complicado incluso hasta acercarnos.

Rival "Pese al resultado de la primera vuelta aquí (4-1) dije que me gustó el rival y el tiempo me ha dado la razón, es un equipo muy bien trabajado"

-Parece que llegáis a La Palma en uno de los mejores momentos del equipo de Nacho Molina. Han goleado consecutivamente a Puente Genil y Bollullos.

-Lo dije, me gustó aquí a pesar del resultado, creo que el tiempo me ha dado la razón y esta semana que lo hemos visto más razón aún, me da mucho respeto este partido, me parece muy buen equipo, que está en una dinámica muy buena, tiene jugadores muy buenos y nos vamos a encontrar un muy buen equipo al que va a ser difícil meterle mano. Le metió cuatro al Puente Genil, el Lucena perdió allí, el Xerez CD empató a tres y si alguien tenía que haber ganado habría sido La Palma, tres al Bollullos... Va a ser un partido muy complicado, se lo he dicho a ellos, como no vayamos con el mono de trabajo y las ideas claras va a ser un partido muy complicado. Nos trajimos a Teté y a pesar de eso se reforzó con jugadores que han sumado, me espero un partido muy igualado y muy difícil.

-La Palma es el máximo goleador de la categoría en casa pero también encaja mucho. ¿Qué le dice estos datos?

-Que es un equipo muy ofensivo, que va al ataque, tiene un jugador que lleva 9 goles, que ya muchos los hubiéramos querido, y después que es un equipo ofensivo como nosotros y aunque nosotros hemos mantenido muchas porterías a cero cuando eres tan ofensivo lógicamente te cogen contras, ocasiones o goles. Nosotros hemos dado ese paso adelante y hemos conseguido esa regularidad, pero La Palma es un equipo que como no estemos bien defensivamente nos van a meter porque así lo demuestran los datos que tienen y como no estemos bien ofensivamente nos costará hacerles daño.

-Aunque para racha buena, la vuestra: 11 jornadas sin perder.

-El equipo está mejorando, la gente cada vez se conoce más, los que han venido están sumando y cada vez somos más equipos. El otro día me gustó mucho la entrada de jugadores del banquillo, nos dieron ese plus, hicimos las cosas bien y no sufrimos defensivamente, al revés, nos fuimos con la sensación de que el resultado podría haber sido más amplio porque los que salieron hicieron las cosas muy bien y eso es muy bueno para nosotros, los partidos duran noventa y tantos minutos y muchas veces pensamos en los titulares, pero en otros partidos con los cambios hemos sufrido y el otro día fue al revés.

Afición "Es importante para nosotros sentirnos respaldados porque en momentos delicados ese empuje de la gente nos da un plus"

-Si siguen haciendo así las cosas, ¿se siente el equipo imparable?

-Esa sensación no la tenido, veníamos de cuatro empates seguidos. El día del Sevilla C la preocupación era que veníamos de esos cuatro empates seguidos y el fútbol es injusto porque te coge el Sevilla en cualquier ocasión, te hace el 1-1 y ya eran cinco empates y eso pesa. Nos sentimos bien porque estamos trabajando y mejorando en todos los sentidos, pero el Sevilla C nos mete un gol en un córner y eso no puede suceder porque no era u equipo alto y nos rematan muy fácil, son pequeñas cosas en las que hay que mejorar. La Palma me preocupa mucho porque me parece muy buen rival, no conozco al entrenador, pero tiene muy bien trabajado al equipo y con ganas de partido y de ambiente, esperemos que vaya mucha gente. Sé que la entrada, el autobús, la gasolina... y que la cosa no está para tirar cohetes, pero los necesitamos, es importante para nosotros sentirnos respaldados porque en momentos delicados ese empuje de la gente nos da un plus, queda poco y si queremos optar por todo tenemos que ir todos juntos en el mismo camino.