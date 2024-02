Teté: "No entrar en el objetivo sería un fracaso, tenemos equipo sobrado"

Manuel José Méndez de la Torre 'Teté' va a reencontrarse este domingo con la afición que lo animó en las últimas dos temporadas además del inicio de la presente. El actual atacante del Xerez Deportivo FC regresa al Municipal de La Palma, donde jugó desde la temporada 2021/2022 hasta la sexta jornada del campeonato actual, cuando fue traspasado al equipo azulino. El futbolista sevillano anotó 12 goles en su primera temporada en las filas onubenses y aumentó su producción la siguiente campaña marcando 18 tantos y siendo pieza clave en el ascenso a Tercera del club condal.

Esta temporada la arrancó en las filas palmerinas anotando dos goles -uno de ellos en Chapín- antes de poner rumbo al Xerez DFC, donde ha anotado 3 goles aunque todos en el duelo del Carlos Marchena contra el Cabecense. El centrocampista azulino sufrió posteriormente una lesión muscular quizá cuando se encontraba en su mejor momento de la temporada, que le cortó la buena progresión, aunque ya está recuperado y dispuesto a seguir ayudando al equipo. Ante la falta de un nueve puro, David Sánchez lo está utilizando como referencia atacante, aunque también ha participado en la banda izquierda, zona en la que sí está teniendo una destacadísima actuación con la selección andaluza, clasificada para la Final Four de la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA.

El cuadro azulino entró por fin en zona de play-off de ascenso tras vencer la pasada jornada al Sevilla C, rompiendo una racha de cuatro empates consecutivos y alargando a once los encuentros sin perder. Los de David Sánchez no caen desde el pasado 5 de noviembre en Espiel, suman tres meses sin conocer la derrota y se han instalado en la quinta posición empatados a puntos aunque con mejor diferencia general de goles con el Córdoba B y a dos del Utrera, que es cuarto.

Teté reconoce que el triunfo ante el filial hispalense les ha quitado presión porque "llevábamos mucho tiempo buscando entrar en play-off de ascenso y esperemos que sea un punto de inflexión para que nos dé confianza porque todos sabemos cuál es el objetivo". Que el equipo haya necesitado 11 jornadas sin perder para entrar en zona de play-off de ascenso significa que "la Tercera División es muy competida, cualquier partido es difícil y da igual" la posición que ocupe el rival "en la tabla, pero creo que hemos hecho méritos en anteriores partidos para haber entrado antes, fuimos superiores en muchos partidos, pero al final el fútbol es meter un gol más que el contrario y por fin se dio, aunque queda muchísimo todavía", advierte.

En cuanto a su aportación goleadora al equipo tras los 3 tantos en Las Cabezas, explica que "ojalá se den más, quiero dar ese paso adelante, los delanteros y la gente de arriba vive de los goles. Tuve un partido muy bueno que marqué los tres, pero por la lesión no puede tener algo más de continuidad. Tengo que trabajar para hacer más goles. Soy un futbolista que se puede adaptar a varias posiciones, he jugado muchos años de punta. Los jugadores de la plantilla estamos sobradamente preparados para cumplir ese papel".

Igualmente, afirma que hay grupo para mantenerse en los puestos de play-off. "Somos ambiciosos y sabemos que tenemos un gran equipo, sinceramente creo que tenemos equipo sobrado para estar peleando por el play-off, es nuestro objetivo y hay que ser sincero, lo que no sea entrar en el objetivo será un fracaso, tenemos plantilla para ello".

Teté vuelve a La Palma, "que ha sido mi casa casi durante tres años y a la que le debo mucho". Comenta que está "con muchas ganas de ir allí, hacer un buen papel y llevarnos los tres puntos que nos permitan asentarnos en los puestos de play-off". En lo personal, dice que "fueron tres años muy buenos, siempre me dieron confianza y sobre todo este año con el entrenador, Nacho, siempre me la dio y muy agradecido el tiempo que estuve allí".

Los onubenses son décimos con 27 puntos, tres menos que el Xerez DFC y llegan al choque del domingo con la moral por las nubes tras golear hace dos semanas al Puente Genil (4-1) y dar el sorpresón la pasada jornada venciendo al Bollullos en el Eloy Ávila Cano (1-3). En este sentido, Teté señala que "es un rival duro, sabemos al campo al que vamos, muy complicado, están sacando buenos números, están en buen momento y seguramente va a ser un partido bonito".

El club está inmerso en un proceso electoral que provocará un cambio de directiva del que la plantilla está intentando aislarse aunque "siempre te llegan cosas por redes sociales. Nosotros estamos aislándonos, nos centramos en trabajar y en demostrarlo en el campo" y volviendo al partido del domingo y consciente de la dificultad del mismo, anima a la afición a que se desplace hasta La Palma para apoyar al equipo porque "cuando estamos arropados somos más fuertes y cuando estamos unidos podemos con más".