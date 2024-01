David Sánchez: "Los tres puntos ante el Bollullos son muy importantes"

El Xerez DFC vuelve a jugar más de un mes después en Chapín, recibiendo este domingo al Bollullos en el primer partido de 2024 como locales y tras arrancar la pasada semana la segunda vuelta con un empate en casa del Puente Genil. Los xerecistas suman tres igualadas consecutivas que han lastrado su evolución y David Sánchez, técnico azulino, tiene claro que los tres puntos ante el Bollullos son "muy importantes" porque es frente a un rival directo que marca la zona de play-off de ascenso al que superaría en caso de victoria.

Por eso, el míster azulino está de acuerdo cuando se afirma que en el choque de este domingo hay más de tres puntos en juego: "Sí, sabemos que es un partido muy importante, si ganamos nos metemos en play-off, que es muy importante, es un partido de nuestra liga y hemos intentado transmitirles a los jugadores eso. Desde fuera respiramos la dificultad y la importancia del partido y estamos con mucha confianza, seguro que nos vamos a hacer los tres puntos, ojalá, porque es un partido muy importante".

El técnico espera un partido difícil y elogia al rival: "El Bollullos me gusta, tiene jugadores determinantes en la categoría, están quintos casi en el mes de febrero, no es por casualidad. Nos espera un partido muy muy difícil. Lo he visto en directo, lo conozco y tenemos que hacer muchas cosas bien, no cometer errores. El otro día me fui con la sensación de que defensivamente fue el peor partido que hicimos en los últimos nueve. Tenemos que ser fiables, portería a cero y a ver si tenemos suerte de esa falta de gol".

Chapín, fortín

Precisamente, el entrenador xerecista lamenta que esta temporada no haya encontrado a un hombre-gol: "Este año no estamos teniendo esa suerte de tener un jugador que la esté reventando en el tema de los goles. Este año hay jugadores que llevan 12 o 13 goles y el anterior llevaban menos, el delantero vive de esa inercia y por desgracia no tenemos a ese jugador, a ver si en esta segunda vuelta varios dan un paso adelante y tienen fortuna, porque calidad tienen suficiente".

Es el primer partido como local en la segunda vuelta y David Sánchez le da mucha importancia al hecho de que se escapen pocos puntos de casa en este tramo de liga: "Es nuestro campo, césped natural, campo grande, aquí hacemos muy buenos partidos, tenemos un ritmo difícil de aguantar, si estamos bien con balón creamos muchas situaciones de gol y con los nuestros, que les necesitamos".

Unión

Y eso es lo que pide el técnico, el apoyo de todos y estar unidos: "Sólo soy el entrenador y no soy nadie para pedir, pero necesitamos a nuestra gente porque vamos a sufrir, todo el mundo habla que en las segundas partes o en los últimos quince minutos… Como todos los equipos, pero es que el ritmo que imponemos nosotros no se lo he visto al resto de equipos. El día del Utrera hicimos muchas cosas bien y ves el partido y te dices "¿cómo te puedes ir con un punto?". Es fútbol, necesitamos que la gente crea, al final somos los que somos y estamos los que estamos y quedan cuatro meses de competición y tenemos que estar todos juntos, que nuestros jugadores son los mejores, son chicos jóvenes y algunas opiniones les pueden perjudicar. Yo entiendo todo y todos están en su derecho, pero me gustaría que fuésemos uno, es la única posibilidad de intentar estar del objetivo, de otras formas es muy difícil. Estamos encantados con nuestra afición, donde vamos ahí están, pero necesitamos ese empujón para dar un pasito de más, incluso yo en mi toma de decisiones, pero que el jugador sienta el cariño, la cercanía y esa confianza de la afición porque tienen talento y mucho fútbol y nos van a dar días muy buenos".