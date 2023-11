David Sánchez: "Esta victoria nos va a dar confianza"

Con la voz bastante afectada por las instrucciones que tuvo que dar durante todo el partido, David Sánchez, técnico del Xerez DFC, valoraba la victoria frente al Xerez CD en el derbi asegurando que son sólo 3 puntos pero que le van a venir al equipo muy para coger confianza de cara a los próximos encuentros.

-David, ¿qué valoración hace de la victoria?

-Nos hemos enfrentado a un buen equipo, que venia de líder y eso es por algo y que hasta la semana pasada no había perdido ni recibido goles. Un entrenador prepara los partidos y aunque los resultados no habían sido positivos anteriormente, el equipo inició bien los partidos y muchas veces por no adelantarnos nos costó. Contento por mi cuerpo técnico, creo que hemos hecho muy buen partido y tengo que felicitar a los chavales.

-¿Qué implica este triunfo, la primera tras cuatro derrotas seguidas como visitante?

-Tres puntos, coger mucha confianza, coger aire, la semana tenemos otro equipazo como el Ceuta B, que está arriba. Muchas veces felicito a los chavales cuando perdemos porque cuando uno lo da todo y no salen las cosas... y otras veces no estamos bien y hay que pedir disculpas, como el día del Espeleño. Contento por ellos, una alegría, pero es un más tres, esto es muy largo y sólo estamos en noviembre.

-¿Le preocupa perder jugadores por sanciones a partir de ahora?

-Somos una plantilla corta y lo sabemos, ha entrado Galafate, ha debutado Chaves. Las rojas o las amonestaciones de cinco tarjetas vamos a sufrir porque nuestra plantilla no es amplia, pero es lo que tenemos y no se nos han caído los anillos poniendo a Galafate o Chaves, que son del filial y juega dos categorías más abajo, los ponemos convencidos de que lo van a hacer bien. Han sumado.

-Han venido más aficionados del Xerez DFC de los esperados y más de 8.000 espectadores en Chapín.

-Me pasa que cuando era jugador, las horas antes de los partidos no comía, no me entraba nada, pero cuando entro en el campo me meto mucho en los pensamientos y no me doy cuenta. Sé que estaban allí, se les escuchaba y les agradezco el esfuerzo que han hecho, económico y por venir, también se merecen una alegría porque nos estaba cayendo la moneda siempre en contra y ha habido partidos en los que hemos merecido mucho más.

-¿Este triunfo es dar un golpe en la mesa y quitarse un peso de encima por lo que llevabais ya sufrido?

-Cuando le ganas a un líder en nuestra situación es una alegría y seguramente la gente coja confianza, pero son tres puntos, entiendo las otras cosas, pero es sumar más tres, felicito a los chavales, muy jóvenes, en un contexto difícil, un campo con tanta gente y el trabajo que han hecho y plasmado en el campo es para felicitarlos porque estábamos sufriendo mucho, estamos en la zona media-baja. Tres puntos y a seguir por el mismo camino.

-¿Ha salido el partido como lo tenía planteado?

-Sí, ha salido bien. Hemos cambiado algunas cosillas de partidos anteriores cuando hemos jugado aquí en casa y por suerte ha salido bien. No recuerdo ningún tiro entre los tres palos del Xerez CD en la primera parte.

-Dos cositas. Hace dos semanas fuimos a Hogar Siloé, donde hay mucha gente que por desgracia no está en su mejor momento, me llevé a los jugadores para que vean que en la vida hay otras cosas, y quitarles un poco la presión, que todo no es el fútbol. Y dedicarle la victoria a mi segundo, Edu (Rogerio) porque la expulsión en Espiel era para mí y él salió para que lo expulsaran cuando yo sé que tenía una gran ilusión de estar en el banquillo en este partido porque son partidos muy bonitos.