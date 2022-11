Francis, antes de enfrentarse al colista: "Que quede claro, el partido no será fácil"

El Xerez DFC se enfrenta este domingo (12:30 horas) al Recreativo Granada, colista del Grupo 4 de la Segunda RFEF. Francis, técnico azulino, ha advertido de que el partido "no será nada fácil, que quede claro". El preparador barbateño no se fía nada del último clasificado porque, entre otras cosas, su equipo sólo está dos puestos por encima, "en un lugar donde no queremos estar", ha afirmado.

-¿Partido de necesidad por ganar o al menos rascar algo en Granada?

-Está claro, estamos en un sitio donde no queremos estar y vamos a por el partido, queremos sacar los puntos.

-Pero, ¿necesidad o una final para vosotros?

-Al final es por todo, estamos en una situación que no queremos y sumar de tres en tres es mucho más fácil y vamos con esa intención. Esta semana hemos trabajado bien y esperemos de que ya se vea un poco lo que queremos, estamos aquí para intentar ganar todos los partidos.

-¿Cómo está anímicamente el vestuario tras la derrota contra el Poli Ejido?

-De cara al otro día, no es el equipo que queremos ni lo que pretendemos, ya lo dijimos. El equipo anímicamente está bien, está entrenando bien, ya hemos tenido más sesiones juntos y yo lo veo bien.

-¿Cree que puede ser un partido trampa? Se va a casa del colista y la gente puede pensar que se va a ganar sí o sí.

-Que quede claro que el partido no va a ser fácil, hoy en día no hay partidos fáciles seas o no el colista. De hecho, es un equipo que ha conseguido puntos con equipos que están ahora arriba, es un equipo muy joven pero técnicamente son buenos arriba y que nos va a poner las cosas muy difíciles, que nadie se equivoque. Nosotros planteamos el partido para ganarlo, evidentemente, pero durante el partido pasarán muchas cosas y tenemos que saber leer las situaciones. Fácil no va a ser para nada.

-¿Irse al parón con un triunfo sería importante para que el equipo haga el clic que necesita?

-Totalmente, al final es para eso, seguir ganando tiempo y en trabajo que queremos implantar y está claro que mucho mejor con una victoria. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que coger buenas sensaciones, positivas, de que por fin arrancamos si ganamos este partido y a partir de ahí ir en la línea que queremos.

-Recupera efectivos en ataque con las altas de Simeone, Navas y Edu Salles. ¿Alguna duda?

-Tenemos un par de ellas con Oca y Rafa (Parejo), a ver qué tal van las próximas horas. Las sensaciones de Oca parece que son buenas y cuantos más jugadores tengamos mucho mejor y mucho más fácil para nosotros.

-Vuelven los dos delanteros. ¿Se ha planteado que jueguen de inicio?

-Son jugadores muy parecidos, de ese perfil más de delantero centro. Pueden jugar juntos y es algo que hemos valorado, pero queremos dar un poco con la tecla de lo que nosotros queremos hacer y en un momento dado sí podrían jugar juntos, pero de partida en principio no.