Francis descarta a Parejo y anhela la primera victoria en casa

Francis Pérez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Cartagena B. El barbateño ha descartado a Rafa Parejo por lesión y confía en sumar la primera victoria en casa, aunque para ello ha confesado que el equipo tiene que ser "rocoso" en defensa y protagonista en ataque, algo en lo que han trabajado en estas dos semanas en las que no ha habido competición.

-Francis, el equipo habrá afrontado el parón y llegará con la moral alta al domingo.

-Sí, es evidente. Después de una victoria se trabaja mejor. Han sido dos semanas que hemos tenido para seguir trabajando, seguir asimilando cosas y creo que nos han venido muy bien.

-¿Se han hecho largas las dos semanas?

-No, sinceramente no, porque necesitábamos un poco de tiempo para trabajar y a mí no se me han hecho largas, igual a los jugadores sí un poco más.

-¿En qué ha insistido en este período sin partidos?

-Defensivamente, corregir muchas cosas, ser un equipo más rocoso, que sea difícil crearnos ocasiones y ofensivamente igualmente, queremos ser un equipo que tenga el balón, que juega en campo contrario, que acabe muchas jugadas. En general, trabajando todas estas cosas.

-Tras ganar en Granada dijo que todavía no había visto el equipo que quiere ver. En ese sentido y después de dos semanas de entrenos sin Liga, ¿el partido del domingo es un examen?

-Un examen no, pero sí está claro que tenemos que hacer las cosas mejor y entendemos que el primer partido no fue para nada bueno, el segundo algo mejor y además sacamos el resultado; y queremos ir mejorando y lo debemos de hacer ya el domingo.

-Con el triunfo en Granada el equipo salió del descenso y ahora llega un Cartagena B con el que está empatado a todo. ¿Qué rival espera?

-Hay que ganar el partido porque estamos metidos ahí abajo al igual que ellos y vendrán con esa misma idea de sacar algo positivo y salir. Va a ser un partido complicado, como todos, pero jugamos en nuestra casa y con nuestra gente y tenemos que hacer las cosas bien para lograr la primera victoria en Chapín.

-El equipo no deja la portería a cero desde la tercera jornada y dice que quiere un equipo más rocoso. ¿Por ahí se empieza?

-Sí, creo que partimos de la primera base y es esa, no encajar goles porque ya no pierdes el partido. La primera media hora en Granada tuvimos muchos desajustes y todo eso creemos que lo hemos corregido, tenemos que defender bien y tener las ideas claras.

-¿Cómo están Sergio y Oca y díganos si puede contar con Rafa Parejo?

-Sergio y Oca vienen entrenando bien, pero no se terminan de ir esas molestias, aunque han mejorado bastante. A Rafa no lo vamos a tener esta semana y veremos cómo evoluciona para la siguiente. Está descartado.