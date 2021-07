El presidente del Xerez DFC, Ignacio de la Calle, ha expresado su agradecimiento a los jugadores de la pasada temporada que retiraron sus denuncias en AFE y aceptaron un plan de pagos para cobrar las tres últimas mensualidades adeudadas y cuyos plazos se están incluso adelantando.

"Nuestro esfuerzo nos ha costado -afirma De la Calle-. Pero quiero agradecer sobre todo a determinados jugadores por su generosidad al renunciar a las reclamaciones que habían puesto. Hay que ser agradecidos con ellos y hemos cumplido incluso con anticipación, porque conforme ha ido entrando dinero en el club se ha ido cumpliendo con todos los jugadores, agradeciéndoles que retiraran las denuncias. Ese tema está solventado" También apuntó que el club debe negociar con otros proveedores, por ejemplo con la firma de ropa deportiva Errea, que hasta la pasada temporada ha vestido al XDFC: "Tenemos que llegar a un acuerdo con ellos para aplazar los pagos. Tampoco podemos ni debemos dejar sin tesorería al club", apuntó.

Por otro lado, el dirigente azulino ha asegurado estar "totalmente tranquilo" con el 'affaire' Edet. Como se sabe, el defensa nigeriano, que tenía un año más de contrato, denunció hace unas semanas que le habían engañado a la hora de desvincularse del club. De hecho, ha interpuesto demanda en el CMAC en la que reclama 26.400 euros (brutos) en concepto de indemnización.

Demanda de Edet "Tiene firmado con nosotros un documento en el que renunciaba a cualquier indemnización. En cuanto un juez vea por escrito y firmada la renuncia no tiene ningún sentido la reclamación"

AFE "Quiero agradecer a los jugadores su generosidad. En cuanto ha ido entrando dinero en el club se ha ido cumpliendo con ellos".

Aspiraciones "Permanencia sin renunciar a nada. Nos tenemos que consolidar en la categoría y, a partir de ahí Dios dirá".

Campaña "Pregunto todos los días el número de socios nuevos porque es muy significativo. Este proyecto tiene que verse ratificado por los socios, porque son los que nos pueden hacer más fuertes y la manera es abonándose"

En este sentido, Ignacio de la Calle asegura: "Absoluta tranquilidad. Él ya está en otro club y tiene firmado con nosotros un documento en el que renunciaba a cualquier indemnización que le pudiera corresponder por cualquier concepto. Firmó su renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle. En cuanto un juez vea por escrito y firmada una renuncia no tiene ningún sentido la reclamación. Además, con testigos que hay", zanjó.

Además, el máximo dirigente del club ha repasado la actualidad de la entidad. Asegura que la continuidad de José Pérez Herrera era fundamental porque "es un puntal" y señaló que "Curro Rivelott es nuestro mejor fichaje porque tiene una proyección increíble, es un chaval fantástico y viene de la cantera. No es un jugador de futuro sino una realidad. Al mismo tiempo, estamos haciendo el esfuerzo de traer a jugadores jóvenes de otras localidades cercanas que encajan dentro de nuestro ideal".

En cuanto a las aspiraciones del equipo en la nueva Segunda RFEF, el mensaje es conciso: "Permanencia sin renunciar a nada. Aspiramos a mantenernos y a consolidarnos en la categoría. A partir de ahí, Dios dirá. Si tenemos la oportunidad de estar arriba, pues adelante, no vamos a escatimar esfuerzos. Pero nuestra idea es consolidar al equipo. Por lo que me han hablado de José Pérez Herrera, sus segundas temporadas son mejores que la primera. Tenemos la base de la temporada pasada y creo que el equipo va a marchar desde el principio. La permanencia es un éxito, pero sin renunciar a nada, jugar bien y que demos una buena imagen. Me gustaría que al final del mandato estuviéramos en Primera RFEF. Hay que ir poco a poco y profesionalizando el club", explicó.

Por último, está ilusionado con la campaña de abonados, aunque pide un esfuerzo a los aficionados "porque sólo con ellos podremos ser más fuertes". Así, señala que "yo pregunto todos los días el número de socios nuevos porque es muy significativo. Este proyecto tiene que verse ratificado por los socios porque son los dueños y son los que nos pueden hacer más fuertes y la manera es abonándose".