Ignacio de la Calle se va porque "no siento el respaldo de mi propia junta directiva"

Ignacio de la Calle, desde este martes expresidente del Xerez Deportivo FC, ha señalado que se marcha del club porque entiende que la destitución de José Pérez Herrera al frente del equipo es "una injusticia muy grande" y además porque "no siento el apoyo ni el respaldo de mi propia junta directiva".

El dirigente jerezano presentaba su dimisión "irrevocable" en la tarde del lunes tras la reunión que mantuvo la junta directiva y que trató en su primer punto del día la continuidad de José Pérez Herrera como técnico del primer equipo. De la Calle entiende que no era el momento "después de los resultados del equipo en los últimos cinco partidos y de haber empatado en Antequera", donde nadie había sumado ni había marcado hasta la llegada del XDFC.

"No me esperaba que se tomara una decisión tan precipitada como la de cesar al técnico", explica el ya expresidente. Dejando claro que la junta directiva es un órgano colegiado, donde se vota y por mayoría se toman las decisiones, "se votó en contra de lo que yo pensaba y creo que se debería haber esperado al partido contra el Poli Ejido, así lo manifesté porque había que oír a la afición, pero no lo han entendido así y yo ante una injusticia grande pues decidí que tenía que dimitir".

De la Calle estaba convencido de que el equipo, que iba de menos a más, iba a repuntar. "Teníamos ahora tres partidos que podían significar el repunte del Xerez: Poli Ejido, Recreativo Granada y Sevilla Atlético, después de habernos enfrentado con cuatro de los seis primeros clasificados. Era la oportunidad de repuntar y ponernos en el sitio que queríamos desde el principio".

¿Por qué dimite? El dirigente apunta que "no siento el apoyo ni el respaldo de mi propia junta directiva y como no lo siento así es mejor retirarse. Las personas no están en absoluto por encima de las instituciones sino al contrario, son las instituciones las que están por encima de las personas. Mi tiempo en el club ha pasado y me tengo que marchar para no perjudicar al club", afirma. "Tú sabes cuándo la gente está contigo, es como el cariño, se nota cuando una persona te quiere o no y sientes si tienes el apoyo o no de una persona", abunda.

De la Calle explica que apenas pudo dormir la pasada noche y que "no te imaginas cómo me ha dolido" presentar la dimisión teniendo en cuenta los vínculos familiares -su padre, Sixto de la Calle es fundador del club-, "pero, aunque me ha dolido muchísimo, la decisión ya estaba tomada".

Por último, se dirigió a los socios, diciendo que "de todas las crisis se sale reforzado y que no duden de que las instituciones están por encima de las personas y que me voy, pero si algún día me encuentro con fuerzas y encuentro a una junta directiva que yo crea que está conmigo y válida para los intereses del Xerez pues ahí estaremos de nuevo".