Pérez Herrera: "Esta es una muestra de la realidad que nos espera en la categoría"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha lamentado la derrota de su equipo en la primera jornada de liga contra el Mancha Real en Chapín, ha reconocido que el equipo no estuvo bien en la primera mitad y se queda con la capacidad de reacción tras encajar el 0-1.

-No ha sido la mejor forma de comenzar la temporada.

-Es una muestra de la realidad que nos espera. Ya lo dije en la previa, que hay equipos importantes que a lo mejor por el nombre no nos llaman la atención y esta ha sido una muestra de ello, un equipo bien trabajado y con oficio y que ha aprovechado uno de los errores que hemos cometido en defensa. Hemos comenzado con nervios en la primera parte, nunca nos hemos encontrado cómodos con balón, algo que durante la pretemporada sí veníamos haciéndolo. Quizá por la situación de debutar en casa y de tener la responsabilidad de querer hacerlo bien nos ha pesado un poco. Ha sido un partido igualado, hemos generado ocasiones para al menos conseguir el empate, pero en el área no hemos tenido esa determinación. A seguir trabajando, es el primer partido y ya sabíamos que iba a ser complicado y lo que queda es mirar hacia delante y corregir los errores que hayamos cometido para seguir creciendo.

-El fútbol es un juego de aciertos y errores, pero el fallo defensivo en el 0-1 es muy claro.

-Sí, Sergio al golpear tiene la mala suerte de dar en la espalda al rival y ha generado esa situación de incertidumbre y de duda en el área que ha aprovechado el rival para hacer el 0-1 en un momento en el que estábamos yendo a por el partido y teniendo buenas sensaciones. Eso nos ha golpeado el factor anímico del equipo, que ha tenido capacidad de reacción para ir a por el empate, hemos tenido tres o cuatro claras y la pena es no haber aprovechado una de ellas, incluso en los últimos veinte minutos que hemos terminado jugando con dos puntas.

-¿Extrae algo positivo?

-Que el equipo ha tenido esa capacidad de reacción. Hemos tenido momentos que hemos merecido el empate. El equipo ha hecho un trabajo, aunque es verdad que no todo lo bien que habíamos planteado o que veníamos haciendo durante la pretemporada. Son tres puntos que intentaremos recuperar lo antes posible.

-¿Por qué esos errores atrás tan claros?

-No hemos tenido esa confianza en la primera parte, de sentirnos cómodos con el balón y eso nos ha llevado a cometer errores que el rival ha aprovechado para hacer transiciones que nos han obligado a replegar, pero no han sido situaciones forzadas por ellos sino por errores no forzados nuestros de toma de decisiones erróneas que nos han hecho perder la confianza y crearnos dudas.

-Como la temporada pasada, un error cuesta carísimo y luego no hay acierto arriba.

-No encajar ese gol en un punto de mala suerte. En esos primeros minutos de la segunda parte no habíamos sufrido ningún acercamiento del rival, al contrario estábamos volcados y es un error que pagamos caro. Nos queda seguir hacia adelante y no podemos anclarnos en lamentaciones. Intentar de superarlo lo antes posible y revertir esta situación porque sabemos que somos capaces de hacerlo mucho mejor, es sólo el primer partido de Liga y queda mucho por delante. No hay que llevarlo más allá.

-¿Puede afectar anímicamente esta derrota teniendo en cuenta las expectativas que hay depositadas en el equipo?

-Cada uno lo lleva de una manera. Puede ser que a algunos jugadores les genere un mayor sentimiento de responsabilidad porque quieren corresponder a todo lo que se está generando y no quieren fallar y a otros les puede servir como extra de motivación. Sabemos lo que es el club y la expectación y la exigencia que tenemos en el entorno y hay que saber sobrellevarla.

-¿Y cómo se gestiona eso?

-Lo que repetimos todos los días, centrarnos en el día a día y no marcarte más objetivos de lo que es lo más cercano. Tenemos ya un objetivo claro, levantarnos de esta derrota y empieza desde el lunes a corregir errores y a reforzar el factor anímico. Objetivos a corto plazo y centrarnos en el día a día y partido a partido, al menos internamente no queremos ir más allá de eso.