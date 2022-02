Marc Fraile: "Tenemos equipo para estar mucho más arriba"

El Xerez DFC ha presentado este jueves a Marc Fraile en las nuevas instalaciones de Navarro Hermanos de la avenida de Europa. El futbolista balear debutó con el XDFC en Lepe hace una semana, saliendo desde el banquillo y anotando su primer gol como azulino y el pasado domingo ante el Villanovense lució dorsal de titular. El futbolista asegura que su adaptación tras estos primeros días ha sido "maravillosa, el grupo desde el primer día me ha acogido con mucho cariño, se nota que hay un vestuario de grandes personas, también el cuerpo técnico... me he adaptado rápido a la dinámica del grupo".

Fraile llegó al Xerez DFC el último día del mercado de fichajes, procedente del Recreativo de Huelva, líder indiscutible del Grupo X de Tercera RFEF, un histórico del fútbol español, aunque el atacante necesitaba salir según sus propias palabras por un bloqueo mental. "Siempre subir de categoría es un paso adelante. Es verdad que allí las cosas iban bien, primeros y con una buena dinámica, pero necesitaba salir y volver a la categoría en la que he estado estos últimos años e intentar ayudar aquí para estar lo más arriba posible. Estaba allí un poco bloqueado mentalmente y todo pasaba por un cambio. Me siento con más confianza, más como soy yo en el campo, me reconozco más a lo que futbolísticamente soy, llevo dos partidos pero me reconozco más que en todos los partidos que llevaba en Huelva. A veces el fútbol es más mental".

En su primera semana "he jugado un rato un partido y el otro de inicio y la verdad que bien, el equipo tiene buenos momentos, hay que mantenerlo y creérselo un poco más fuera de casa y ahora en Chapín, hacernos fuertes, conseguir los puntos y fuera ir más convencidos para poder ganar".

La competición va pasando y el Xerez DFC parece llamado a pelear por la permanencia, fundamentalmente porque fuera de casa tiene unos números ciertamente pobres: 5 puntos de 33 posibles. Fraile cree que la cuestión "puede ser más mental que futbolística. El equipo tiene materia prima para estar incluso mucho más arriba. Hay jugadores buenos, un cuerpo técnico bueno y todo lo que se necesita para estar arriba y creo que es más un bloqueo mental. Es cuestión de cambiar esa dinámica y que se dé un partido en que nos salga todo redondo para cambiar el chip", resalta.

De momento, el objetivo es la permanencia, que ve factible: "Ahora mismo es una realidad, pero ganas dos partidos y te reenganchas y la dinámica es otra. Creo que hay que ser pacientes, ir partido a partido, ganar el que tenemos ahora y poco a poco pensar en un futuro".

El domingo visita Chapín el Mérida, equipo en el que militó la pasada campaña y que conoce bien: "Es un equipo que está hecho para estar arriba, con buenos futbolistas, mantienen bastantes jugadores del año pasado y va a ser un partido complicado, pero si nosotros estamos serios y hacemos las cosas que tenemos que hacer pues sacaremos el partido adelante". Por último, apuntó que "tengo muchas ganas de jugar con la afición y nuestra gente, ya me han contado los compañeros y con muchas ganas de que llegue el domingo".