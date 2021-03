Marcelo Villaça, lateral derecho del Xerez DFC, está evolucionando bien de la lesión de rodilla que sufrió en el Municipal de Lebrija hace diez días en el tramo final del partido que su equipo jugó contra el Atlético Antoniano y que le obligó a perderse el choque del pasado domingo contra la UD Los Barrios. El defensa azulino lleva desde el primer momento con los ejercicios de fortalecimiento de la rodilla derecha que realiza en el gimnasio combinando ese trabajo con el fisio.

El jugador azulino confiesa que se asustó cuando le dieron el diagnóstico: rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, asegura que las sensaciones "han sido buenas" conforme han ido pasando los días. "El primero me dolía, pero al segundo ya podía caminar bien y cada día que pasa me voy notando mejor". Tanto que el lateral, con las reservas propias de una lesión de este calado, no descarta estar para el primer partido de la segunda fase del campeonato: "No quiero obsesionarme con un posible regreso y hay que ir paso a paso, pero si todo va evolucionando como hasta ahora, creo que sí puedo llegar. Me estoy machacando en el gimnasio", señala.

Marcelo, que hasta ahora no había tenido una lesión grave, apunta que es una lástima que llegue ahora "cuando el equipo se está jugando tanto. Ahora va a empezar lo bueno y nadie se quiere perder este tipo de partidos". No obstante, es optimista: "Lo más importante es ir cogiendo buenas sensaciones y que la rodilla vaya teniendo estabilidad". Esta semana completará la segunda de trabajo específico y para la tercera se prevé que pueda pisar el césped y tocar algo de balón para comprobar si la rodilla está estable.

Al jugador le tocó este domingo estar en el otro lado de la valla, nunca mejor dicho, y con la efusividad del gol de Antonio Oca en el minuto 92 casi comete una imprudencia: "Estaba en la grada detrás de los bancos de madera donde se ponen los compañeros y con el gol y la euforia estuve a punto de saltar la valla", comenta entre risas. "Me acordé en el último momento de la rodilla".

Y es que el triunfo contra Los Barrios son de los que se recuerdan siempre: "Se sufre muchísimo ahí sentado, al final tuvimos el premio a la insistencia y la euforia fue brutal. Además, el apoyo de la afición se notó muchísimo. No es lo mismo jugar como hasta ahora que tener aunque sea a 800 aficionados en la grada. Había un gran ambiente".

Y si bueno fue el tanto de Oca, igual o mejor el servicio de Curro Rivelott, que ocupó en la segunda mitad el puesto de Marcelo. "Está haciendo una gran temporada y jugó muy bien en un puesto que no es el suyo. El centro que pone fue buenísimo".

El Xerez DFC pone fin a la primera fase de la temporada este domingo (12:30 horas) en el Carlos Marchena frente al Cabecense, equipo que todavía tiene opciones de eludir la fase de permanencia. Marcelo apunta que los puntos son vitales: "El del domingo es como si fuera ya el primer partido del 'play-off'. Hay que llegar a la segunda fase con los máximos posibles porque ya estamos viendo lo fuertes que están San Roque de Lepe y Ciudad de Lucena".