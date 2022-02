Mario de Luis: "Soy muy competitivo, me gusta trabajar y dar lo mejor de mí"

Mario de Luis, portero del Real Madrid cedido al Xerez DFC, ha sido presentado este martes en las Bodegas González Byass en un acto presidido por el máximo responsable del club, Ignacio de la Calle, quien agradeció a la dirección deportiva los esfuerzos realizados en las últimas horas del mercado de fichajes y alabó el detalla de José Manuel Camacho al aceptar que el club le diese la baja para tramitar la licencia de Marc Fraile.

De Luis lleva pocos días en la ciudad, se está aclimatando y afirma encontrarse "muy a gusto, hay muy buen grupo en el vestuario y el ambiente que viví el otro día en Chapín fue impresionante", en referencia al partido contra el Cacereño que acabó con victoria de los azulinos gracias a un tanto de David Grande.

El meta madrileño de momento tiene que esperar a que le llegue su oportunidad. César, hasta ahora suplente de Camacho, fue titular contra los extremeños y tuvo una buena actuación. De Luis señala que "es muy buen chaval y vamos a tener muy buena competencia para dar lo mejor de nosotros". El míster "me ha dado toda su confianza, nos explicó que todos vamos a tener la oportunidad y muy contento; y quiso mandar ánimos a Camacho: "Desde el primer día me integró muy bien en el grupo, lo poco que he estado con él se ha portado muy bien, le mando muchos ánimos y tiene todo mi apoyo. Es un gran gesto lo que ha hecho, es de agradecer y honrar".

Mario aterriza en el Xerez DFC tras su paso por el Real Avilés y procede de la cantera madridista, aunque también vivió la del Rayo: "Son canteras muy potentes, cada una te enseña unos valores y un aprendizaje y yo intento exprimir todo lo que puedo, aprender, ir madurando poco a poco y coger experiencia para poder conseguir mi objetivo que es ser jugador profesional. Intentaré dar lo mejor de mí en cada entreno y si se me da la oportunidad en los partidos pues a devolver la confianza", expresó.

Se definió como "muy competitivo, me gusta trabajar, dar lo mejor de mí, aprender y técnicamente tengo buen juego con el pie y voy bien por arriba". Habiendo tenido la oportunidad de entrenar tanto con el primer equipo del Rayo como del Real Madrid, apuntó que "intento fijarme en todos porque todos tienen algo bueno, si no no estarían ahí. Pero siempre menciono a Alberto García en el Rayo, siendo juvenil de segundo año empecé mal y él vio cosas en mí. Ese apoyo y sus consejos se los agradezco siempre. He podido entrenar con porteros de muy bien nivel, como Courtois, y de todos se aprende".