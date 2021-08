Ocaña y Darío Guti, "encantados" de cómo han sido recibidos en el vestuario

Jesús Ocaña y Darío Guti han sido presentados este lunes como nuevos futbolistas del Xerez Deportivo FC en las instalaciones de Milar, uno de los patrocinadores de la entidad azulina. El presidente del club, Ignacio de la Calle, y el adjunto a la dirección general, David Rodríguez, han participado en el acto junto a los dos jugadores, que apuestan por hacer un buen año aunque sin salirse del discurso del "partido a partido", conscientes de que la nueva Segunda RFEF es una categoría ilusionante pero también exigente.

Natural de Sanlúcar, Jesús Ocaña aterriza en el Xerez DFC procedente del Cacereño con la difícil tarea de hacer olvidar a Fran Ávila en el flanco izquierdo, aunque en los primeros partidos de pretemporada se ha podido observar que es un futbolista que ofensivamente puede aportar mucho con sus subidas.

Ocaña: "No nos tenemos que sentir inferiores a ningún rival, hay que dar guerra en todos los campos"

El nuevo jugador xerecista apuntaba que las primeras semanas "han sido muy buenas, hay un grupo magnífico que me ha acogido superbien. Dentro del vestuario se respira mucha alegría y positividad".

Ocaña se marca como reto personal "mejorar como futbolista, eso para mí es lo primordial. Juego para intentar ser mejor futbolista cada año. Mi objetivo en cada entrenamiento es ser mejor que en el anterior e igual en los partidos".

Con respecto a la nueva Segunda RFEF indica que "hay equipos con muchísima calidad, planteles con grandes presupuestos y hay que intentar ser un bloque; eso es lo que nos planteamos, ser fuertes ofensiva y defensivamene y dar guerra en todos los campos y sobre todo en casa". El inicio es "duro entre comillas porque hay pocas diferencias entre los equipos, ya lo vimos el año pasado con presupuestos desorbitados y que acabaron en Tercera División. Nosotros no tenemos que sentirnos inferiores a nadie y jugarles de tú a tú a todos".

Guti, llega y besa el santo

Por su parte, Darío Guti ha sido llegar y pegar. El delantero almeriense anotó un doblete que permitió al XDFC remontar al San Fernando en el partido disputado el pasado sábado en Chapín. Guti asegura que "más no puedo pedir, llegas a un equipo nuevo y he tenido la ocasión de poder agradar a la afición. Para mí, a nivel de confianza es un plus increíble. Ha sido como llegar y besar el santo".

Guti: "Para mí, los dos goles al San Fernando son un plus de confianza increíble"

Al igual que Ocaña, Darío Guti explica que el vestuario azulino le ha recibido con los brazos abiertos: "Hay un grupo muy sano, muy alegre. Recién firmado estuve hablando con Javilillo, con el que coincidí en El Ejido, y ya me contó que hay un gran vestuario y que el míster es muy bueno, que se puede hablar con él. Estoy muy contento. Es muy fácil adaptarse en un vestuario en el que hay muy buen rollo".

Como a todos los delanteros, se le pedirá goles, aunque el punta no se quiere marcar cifras: "Realmente, lo que hay que hacer es trabajar y estar preparado físicamente. Lo más importante es evitar lesiones y ayudar con goles, con pelea, con penaltis y con lo que sea para que el equipo se vea beneficiado".

Por último, Guti también se abona al discurso del partido a partido: "No se puede pensar en otra cosa, lo principal es puntuar en el primer partido de Liga, es superimportante empezar bien la temporada porque eso te dará una moral para seguir creciendo y construyendo los pilares. Nos ha tocado un buen hueso de primeras y todos estamos deseando que llegue el primer partido y jugarte los primeros tres puntos tras una pretemporada larga".