Ramón Verdú, ambicioso: "A Huelva vamos a por los tres puntos, lo tenemos clarísimo"

Ramón Verdú, segundo entrenador del Xerez DFC, ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. Romerito tuvo que ausentarse a mitad del entrenamiento al encontrarse indispuesto y ha sido su ayudante el que ha atendido a los medios de comunicación.

-Quedan cinco partidos y quizá se enfrentan al de más nivel en esta recta final de temporada.

-A priori por clasificación puede ser el más difícil, pero también lo era el de Recreativo Granada, Cartagena B o Mar Menor. Cada partido es diferente y lo que estamos haciendo es afrontar cada partido como una final sin pensar en el siguiente rival sino centrándonos en éste, sabiendo que tenemos que ir a ganar para seguir con opciones.

-¿Las dos últimas victorias dan un margen de tranquilidad para afrontar un partido tan delicado como este?

-Sí. Imagina si no hubiéramos ganado dónde estaríamos ahora. Nos han dado confianza, prolongación al trabajo que venimos haciendo desde semanas atrás y ahora las ocasiones que estamos teniendo se están materializando.

-¿Y con la moral reforzada?

-Claro, sobre todo por los jugadores y la gente que está trabajando detrás cada día y veías que no llegaba la recompensa. Pero manteniendo los pies en el suelo, no vale para nada si perdemos y los rivales ganan. Hay que ganar el domingo y acercarnos más todavía. Tenemos cinco finales, pero la quinta no vale para nada si no llegamos con vida. Así que sólo nos centramos en el Recre.

-Pero se ve más cerquita?

-Evidentemente, el equipo está creciendo mucho y ahora mismo podemos hacerle frente a cualquier rival.

-¿No perder en Huelva sería un buen resultado teniendo en cuenta que la clave está en Chapín?

-Nosotros no nos limitamos, vamos a ir a ganar; si empatamos, pues un punto, pero vamos a ir a por los tres, lo tenemos clarísimo.

-El hecho de que el Recre está ya clasificado para el play-off y que haya pinchado con rivales de la zona baja ¿os da más confianza para lograr algo positivo?

-Sí, además lo he visto cuatro o cinco veces en Huelva. Tienen un problema parecido y diría incluso mayor que nosotros, que es la presión del público, se les exige en cada partido pese a que vayan segundos. Van a salir a ganar porque una derrota supondría para ellos una masacre, lo sabemos.

-¿Hay que saber aprovechar eso? El Recre era aspirante al primer puesto y ni siquiera lo ha podido pelear.

-Y no es porque hayan estado mal, sino que el Antequera ha estado a un nivel muy alto. Es así. Incluso el segundo puesto lo ven y no están contentos del todo. Por eso digo que van a salir con el cuchillo entre los dientes.

-¿En el vestuario se hacen las cuentas o partido a partido?

-Nosotros lo tenemos claro y se lo hacemos ver a ellos, éste es el partido y el que hay que ganar y ya veremos la semana que viene lo que pasa. Tenemos que hacer nuestros deberes.

-Dice que ha visto al Recre. ¿Cómo se le puede meter mano?

-Lo he visto muchos. Me llamó (Abel) en noviembre para ir con él de segundo y lo conozco muy bien porque tuve que analizarlo, hacerle un informe... Es un rival que tiene mucha posesión de balón, que te hace correr detrás, pero que tiene sus carencias o mejor dicho sus puntos débiles y ahí es donde vamos a intentar hacerles daño.

-El equipo se ha activado y también la afición. Hace dos semanas estaba hundida y ahora más de 300 aficionados van a acudir al Colombino.

-Nosotros queremos siempre que nos apoye. Pero claro, terminas el partido contra el Granada, 0-1 y te vas con tantas ocasiones y fue un palo. Para nosotros fue un partido muy jodido, también para el cuerpo técnico y también nos cayeron palos, como es normal. Pero ahora tenemos la suerte de que estamos materializando las ocasiones y eso también impulsa a la afición porque se ve con vida. Lo vemos cerquita y cuantos más seamos mejor, aquí necesitamos a todo el mundo.

-¿El partido contra el Recreativo Granada fue un punto de inflexión pese a perderlo como ha comentado Erik Aguado?

-Totalmente de acuerdo. El entrenador del Granada dijo en rueda de prensa que no ha habido un equipo que les haya generado más ocasiones de gol que el nuestro. Llegas el lunes, estás jodido, pero analizamos el partido, les pusimos el vídeo y les dijimos que no se podían hacer mejor las cosas. Esto depende de que la pelotita entre, esto es fútbol y es así, si entra eres bueno y si no te llueven las críticas. Cuantas más ocasiones generemos más opciones tendremos.

-Desde vuestra llegada ha habido muchas permutas para encontrar un once de garantías. ¿Ya lo habéis encontrado?

-Vas tocando, haciendo pruebas, poniendo a jugadores en diferentes posiciones en las que crees que van a tener rendimiento y es un proceso. Llevamos dos partidos con una alineación parecida, hay jugadores que han dado un paso al frente y están rindiendo a muy buen nivel e incluso los que no están jugando, hay que aplaudirles porque la semana de entrenamiento ha sido un espectáculo, el que juega y el que no, y eso al final aumenta el nivel de los que están en el once.