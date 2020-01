Josu Uribe, entrenador del Xerez Deportivo FC, califica el partido de este domingo en Chapín contra el Arcos como "muy importante" para acabar la primera vuelta del campeonato con la posibilidad de volver a la zona de 'play-off'. No es para menos, teniendo en cuenta que el equipo xerecista lleva tres derrotas en sus cuatro últimos partidos. El técnico, no obstante, ha lamentado las notables ausencias. Javi Casares está sancionado y el asturiano descartó a Zafra y prácticamente también a Antonio Bello y a Chico Díaz. Uribe ha pedido tranquilidad, argumentando que si el equipo gana al Arcos acabará la primera vuelta en una posición "envidiable" y ha señalado que "no podemos pasar de ser los mejores cuando ganamos al Lucena a que esto sea una hecatombe" tras caer en Coria.

-A comenzar bien el año.

-Antes que nada, quiero felicitar el año a los medios y a nuestra afición, que es lo más importante que tiene este club. Se abre un extraordinario año, un año bonito y ojalá que podamos conseguir éxitos todos juntos, ese ‘play-off’ y pelear por el ascenso. Es una jornada importante. Estamos a un puntito de esa cuarta plaza y hay enfrentamientos directos, jugamos en casa... ojalá podamos conseguir los tres puntos. Hemos trabajado muy bien. Hemos venido antes de vacaciones y se ha hecho una mini pretemporada desde el viernes de la semana pasada y vamos a ver lo que podemos encontrar. Tenemos demasiados problemas en la zona de ataque, mucha gente que va a ser difícil que pueda entrar y habrá que inventar y buscar compañeros que puedan suplir todas las bajas que vamos a tener.

-¿Descartados Zafra y Chico Díaz?

-Fijas tenemos las bajas de Casares y Zafra y casi las de Antonio Bello y Chico. Prácticamente todos los de arriba. Recuperamos a Amin, va a ser el único delantero disponible. Son cuatro bajas muy importantes para nosotros, pero tenemos que sacar el partido adelante con lo que tenemos. Antonio y Javi son jugadores diferentes, pueden ganarte un partido ellos solos. Habrá que trabajar más en colectivo. Es una pena porque encuentras una pareja como Javi y Chico, que es para largo, para jugar 4-4-2, y no puedes jugar ni 70 minutos siquiera. Esto es fútbol y hay que seguir trabajando. Sí me da rabia que se junten tantos jugadores de la misma zona, los que suelen abrir la lata, los que tienen más fútbol individual y capaces de ganar un partido. No queda otra que apretar, trabajar mucho más en equipo e intentar con más mecanismos colectivos sacar el partido adelante. Creo que es muy importante, porque podemos acabar la primera vuelta dentro de los cuatro primeros.

"Si cada vez que perdamos va a ser una hecatombe y cada vez que ganemos vamos a ser el mejor equipo del mundo..."

-¿Cómo se está anímicamente el equipo tras la derrota en Coria?

-Están jodidos. El fútbol fue muy injusto con nosotros tanto el día del Coria como el del Conil, el equipo no merecía perder. A nivel personal, estoy rabioso, con ganas de ganar, de jugar, de sacar los tres puntos. Pero en el fútbol no hay que contar milongas, si no haces gol... Tenemos facilidad para manejar los partidos, pero el juego se maneja en las áreas, no equivocándose y metiéndola. No hay más tu tía. Evidentemente, la actitud y el trabajo son buenos, no se les puede pedir más, pero si no tienes gol es complicado ganar. Entonces, están con ganas de acabar la primera vuelta ahí arriba y con ilusión y jodidos por no ganar.

-Si el equipo vence al Arcos acabará la primera vuelta metido en 'play-off' o como mal menor a un punto. Con toda la segunda vuelta por delante, ¿es normal esta intranquilidad?

-Es un error de todos, de la gente de dentro y de la gente de fuera. Yo creo que si no nos lo tomamos con calma va a ser muy complicado. Si cada vez que perdamos va a ser una hecatombe y cada vez que ganemos vamos a ser el mejor equipo del mundo... Esa inestabilidad no ayuda absolutamente a nadie. Ayer decía Joaqui que ojalá todos los equipos estuvieran tan mal como nosotros y a un punto del ‘play-off’ y es verdad. ¿Que hemos tenido días malos? Sí. También hemos tenido días muy buenos. Hemos ganado al Lucena, al Ceuta, a buenos equipos, antes de llegar yo y después, y estamos ahí por méritos propios. ¿Que nos hubiese gustado tener más puntos? A todos nos hubiese gustado. Pero creo que acabar la primera vuelta ganando y en ‘play-off’ o a un punto del ‘play-off’ es una situación envidiable. Con un montón de bajas, problemas, con gente que va a venir a ayudarnos con alguna cosita que podamos traer, y una segunda vuelta por delante con la afición y con ilusión. Yo creo que nos tiene que mover la ilusión. Si nos mueve la pasión sólo nos equivocamos. Tiene que ilusionarnos jugar el ‘play-off’. No puede ser esta sensación de que viene el Lucena o el Ceuta y somos la madre que nos parió, un equipazo, y al día siguiente somos un desastre.

"Debemos tener un equilibrio. Si no lo tenemos, y hacedme caso que soy perro viejo, es complicado, porque además el futbolista lo nota"

-¿Y todo esto cómo se gestiona?

-La obligación es muy mala, malísima. ¿Tenemos un buen equipo? Sí. ¿Que ganar en Tercera División es complicado? Sí. ¿Que somos uno de los equipos a batir? Sí. Pero no es fácil ganar. Todo eso ya lo sabemos. Vamos a hacer una buena segunda vuelta seguro. El equipo tiene una ilusión y unas ganas de jugar ese ‘play-off’. Pero debemos tener un equilibrio. Si no lo tenemos, y hacedme caso que soy perro viejo, es complicado, porque además el futbolista lo nota. A mí la presión en ese sentido me gusta, lo dije el primer día cuando vine. Yo quiero meter a este equipo y vine con la premisa de pelear esas cuatro primeras plazas y pelear un ascenso, pero acabo de llegar y me volvéis loco, es tremendo. Yo no quiero ser ni el mejor ni el peor, quiero ser normal y analizar. En Coria no ganamos porque no metimos, simplemente, porque fue un dominio abrumador y aplastante y si no entra, no entra. Hay una parte que es incontrolable. Yo soy el primer crítico y a mí el equipo en Sevilla no me gustó, pero en Coria no les puedo... El equipo compitió, trabajó, se dejó el pellejo, se esforzó, jugó gente tocada, gente que quiso dar un paso adelante como Antonio, como Chico. Otra gente coge, se tira del carro y se va de vacaciones y aquí la gente quiere y está con ilusión. Le pido a la gente que confíe en el grupo, en el trabajo y en el esfuerzo, porque es un espectáculo verlos entrenar, pero ahora estamos con bajas, estamos justitos, sin gente de ataque.

-...

-Tenemos que ser inteligentes. Tenemos un objetivo a largo plazo, en mayo, entrar en las cuatro primeras plazas y creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que la gente no tiene que estar contenta cuando su equipo no da la cara, cuando el equipo es cómodo o no trabaja, pero cuando da todo lo que tiene y hace todo lo posible por ganar un partido como hizo en Coria y no lo consigue, yo como aficionado no puedo pedir nada. Hay que tener tranquilidad. Si acabamos la primera vuelta así estamos muy bien colocados, vamos a ir recuperando gente, acaba de llegar Joaqui, Chico prácticamente no ha entrenado una semana seguida, Javi Casares...

-Llega el Arcos.

-Un buen equipo, como todos. Un equipo que juega bien al fútbol y no va a ser fácil. Nosotros creo que tenemos mejor equipo y jugamos en casa y lógicamente tenemos que sacar este partido adelante, pero facilidad ninguna. Es un equipo que tiene una propuesta atrevida y bonita. Ojalá podamos ver a un equipo así como el día del Lucena, que fue un equipo que quiso hacer cosas y eso a nosotros nos ayuda más, se ve más fútbol con los equipos que vienen a jugar, ahí nosotros sacamos lo mejor.

-Con la falta de gol del equipo, ¿es un partido para tener paciencia?

-Siempre hay que tener paciencia. Hay que ganar y si tenemos que ganar en el 90 o en el 94 lo firmo, ojalá se gane antes. El equipo genera fútbol pero nos cuesta meter. El día del Lucena igual, tuvimos ocasiones de sobra para ganar y ganamos en un córner en el 83'. La superioridad que tenemos en el campo nos cuesta plasmarla en el marcador. Habrá partidos que no y ojalá el domingo sea así.