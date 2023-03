"Hay jugadores que han tenido que ir al psicólogo porque no podían con la presión de jugar en Chapín"

Juan Carlos Ramírez, miembro de la secretaría técnica del Xerez Deportivo FC, tiene claro que la permanencia del equipo en Segunda RFEF pasa por derrotar este domingo al Recreativo Granada en Chapín. Ramírez ha repasado la actualidad del club en la tertulia de la radio del XDFC, se ha defendido de las críticas que está recibiendo por la confección de la plantilla y los refuerzos de invierno al tiempo que sume la parte alícuota de culpa que le corresponde, afirma que hay jugadores que no están dando el nivel esperado y reveló que alguno ha tenido que acudir al psicólogo porque "no podía con la presión de jugar en Chapín".

Comenzando por la derrota frente al Poli El Ejido, Ramírez señalaba que fue "un fracaso más, teníamos muchas ilusiones en el partido y desgraciadamente no pudo ser. Volvemos a perder de forma dolorosa, con un gol en el minuto 46 y un penalti en contra en el minuto 90 y un rival directo. La verdad que mal, muy mal". El equipo de Romerito reaccionó tras el 1-0, "una tónica habitual del equipo, cuando nos meten un gol es cuando empezamos a reaccionar", afirmó Ramírez. "Quitando el partido del Cádiz, es lo que está pasando muchas veces en Chapín; el equipo tira muchos minutos de los partidos, no sé si por la situación en la que estamos, nerviosismo, bloqueos mentales... pero a nivel individual y colectivo el equipo no da el nivel, no da la talla", manifestó.

Plantilla y mercado de invierno

Tras confeccionar una plantilla en verano con 14 fichajes, dar varias bajas y acometer otros 8 en el mercado de invierno, la preguntaron si se ha vuelto a fallar. "Lo hemos hablado muchas veces, en agosto cuando firmamos a la plantilla todo el mundo estaba contento porque fuimos proactivos, firmamos antes que mucha gente, a gente contrastada que venía de hacer buenos años, luego salieron en diciembre varios jugadores que no dieron el nivel y no se contaba con ellos y creemos que hemos trabajado bien en el mercado invernal, gente contrastada y alguna apuesta de futuro. Entiendo las críticas, que la gente esté frustrada y culpe a la comisión deportiva. Pero veo algunos comentarios diciendo que no asumimos nuestro error y yo sí lo hago, hemos firmado jugadores que creíamos que iban a estar a un cierto nivel y ahora mismo no lo están dando. Hay jugadores que han tenido que ir al psicólogo porque no podían con la presión de jugar en Chapín. ¿Qué está pasando? Pueden pasar muchas cosas, que los jugadores no se acoplen, no den la talla, que el entrenador no les saque el mejor beneficio, que el ambiente les pueda, que no rindan porque no les duela esto... Nosotros firmamos con la mejor intención del mundo, pero si no dan el nivel es culpa nuestra, no hay que esconderse, aunque luego todos al final tendrán parte de culpa".

Y se defendió de las críticas: "Ahora en mayo cumplo 8 años en este club y creo que me duele igual que a los demás y me están dando una caña que creo que no me merezco. Yo asumo mi parte de culpa, pero no me escondo, siempre doy la cara, soy de aquí y seré socio del Xerez Depotivo FC hasta que me muera, pero hay una tensión y toxicidad desmedida. Llevo 8 años en el club, creo que me visto por los pies y he tapado muchísimas mierdas que han pasado en este club y por el bien del club no he contado. Asumo mi parte de culpa, pero desgraciadamente hay una toxicidad que envuelve al club y que es preocupante. Yo nunca dije que el socio no hablara, puede hacerlo, criticar, pero no se puede faltar al respeto y las hay. En este club hay una desinformación general, he hecho de todo, me he tirado sábados y domingos encerrado en la oficina trabajando por y para la cantera y la gente se cree que sólo he trabajado para el primer equipo. La mayor ilusión de mi vida era formar parte de este club cuando se formó, es un sueño hecho realidad. Si mañana el club me manda a entrenar al benjamín B probablemente vaya. Estamos en una situación muy jodida, nos costó ascender mucho ese año y hubo muchas historias, pandemia, ERTE, impagos, estuve meses y meses sin cobrar igual que otros compañeros del club... Esto nos duele".

Nuevas funciones

El club daba un giro a su parcela deportiva hace dos semanas presentando a Edu Espada como director deportivo, por lo que la comisión deportiva desaparece y tanto Marc Domínguez como Juan Carlos Ramírez pasan a estar subordinados al cargo del nuevo director deportivo, que ya les ha dado las directrices de sus nuevas funciones: "La de Marc es ver fútbol, nos está mandando ver jugadores que nos puedan servir para Segunda RFEF o Tercera RFEF. Y la mía igual, pero yo llevo más cosas en el club, echo un cable en la cantera, protocolo con el ayuntamiento".

Le preguntaron si habrá cambios y contestó: "Seguramente sí, Edu está tomando decisiones, ha cogido el toro por los cuernos y las tomará. El sábado estuve viendo el Cádiz B-Torremolinos, el viernes un partido de cantera en El Puerto y el domingo el Estepona-Melilla del grupo 5 de Segunda RFEF y el Marbella-Atlético Malagueño de Tercera RFEF. Y Marc el Betis-UCAM, Coria-Ayamonte y el domingo el Cádiz juvenil contra el Algeciras. Yo estoy a disposición del club y lo importante aquí es el club".

Sergio Martínez y Rasines

El secretario técnico del la entidad quiso dejar claro que la decisión de que no estén jugando ni el lateral derecho ni el central es puramente técnica y desmentía algunos rumores que vinculaban su ausencia de las alineaciones a posibles cláusulas de renovación si alcanzan un número de partidos jugados: "Las decisiones las toma el cuerpo técnico, Romerito es el que manda. Es mentira que no jueguen por decisión de la directiva. Rasines sólo firmó por un año y no tiene cláusula de renovación y Sergio la tiene pero no vincula a nadie porque si juega el 75% de los partidos nos tenemos que sentar a negociar la renovación, pero luego puedes o no llegar a un acuerdo".

Permanencia

Por último, se le preguntó si ha hecho una estimación de puntos que hay que sumar para lograr la permanencia, pero no quiso ir más allá del partido del domingo contra el Recre Granada: "Voy a hacer un llamamiento a la afición, que es de chapó: la salvación pasa por ganar el domingo, es el partido del año. Todos debemos unirnos, olvidar lo que ha pasado, olvidar críticas. Es el partido del año para nosotros y todos tenemos que ir a una. Ganando el domingo tenemos posibilidades de salvarnos".