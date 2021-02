El Xerez DFC recurre la segunda amarilla de Adri Rodríguez

El Xerez Deportivo FC ha regresado este lunes a los entrenamientos después del empate cosechado en el Antonio Gallardo de Arcos en un partido que los de José Pérez Herrera jugaron con diez futbolistas desde el minuto 42 de la primera parte, cuando Adri Rodríguez fue expulsado por doble amarilla.

El club azulino va a presentar recurso en el Comité de Competición para tratar de que se anule la segunda de las cartulinas que vio el central isleño. Y es que desde la entidad se entiende que Adri fue el agredido en una acción que Ordóñez Martín sentenció con una amarilla para Rosales y otra para el centrocampista.

El inicio de todo, ya con el empate a uno, fue una falta de Raúl sobre Antonio Sánchez, acción que varios futbolistas del Xerez DFC fueron a protestar, formándose un tumulto entre unos y otros. Adri tocó levemente a Rosales y éste le respondió con un golpe más fuerte. El azulino cayó al suelo y Lebrón llegó para recriminarle que se había tirado. Ordóñez Martín, que no se enteró bien de la 'película', resolvió la cosa con amarilla a ambos, siendo la segunda para Adri Rodríguez.

Si el recurso no prospera, el futbolista se perderá el choque de dentro de dos semanas -hay un nuevo parón- en Chapín contra el Ceuta, un partido que puede marcar mucho la clasificación, ya que los azulinos son segundos con 21 puntos, mientras que el cuadro caballa ha caído a la cuarta plaza y está a cinco de los de José Pérez Herrera. De este modo, si finalmente le mantienen la doble amarilla a Adri, el jugador reaparecería en el derbi contra el Xerez CD.

El futbolista azulino considera su expulsión "injusta" porque es Rosales quien le golpea, pero "el que sale perjudicado soy yo, que ya tenía una amarilla". Reconoce que estuvo "torpe". "No me debería de haber metido ni acercado, pero son cosas que pasan con el calentón y de las que te das cuenta cuando ya es tarde. Ha sido un lance, pero sí tengo que pedir perdón lo haré, porque está claro que he dejado al equipo con uno menos".

Adri considera que su expulsión condicionó el partido porque "jugar cerca de sesenta minutos con uno menos condiciona. Aún así, el equipo ha llegado y creo que ellos no se han acercado en toda la segunda parte y nosotros hemos tenido dos o tres claras", manifestaba.

Del partido y del empate en el Antonio Gallardo, apunta que "entramos mal al terreno de juego, la verdad. Son cosas que pasan y hay que mejorar. Los equipos rivales juegan también, nosotros cuando perdemos el balón vamos arriba a apretar y ellos tienen jugadores rápidos y nos buscaban la espalda. La verdad es que no estuvimos bien en los primeros treinta minutos, pero después el equipo reaccionó y creo que podríamos haber ganado el partido".

El centrocampista, que ha jugado en el centro de la defensa en las dos últimas jornadas, se queda con lo positivo de haber sumado un punto: "Este equipo ha demostrado que incluso con diez es capaz de hacer ocasiones y de poder llevarse el partido. Ellos han estado bien del minuto 1 al 34 y después creo que el único equipo que ha estado en el terreno de juego hemos sido nosotros".

A falta de seis jornadas para el final de la primera fase, el Xerez DFC se ha asentado en la segunda posición de la tabla. El Xerez CD, líder de la categoría, está a 7 puntos, pero por atrás la distancia es importante: tres puntos al tercero y cinco al cuarto, un Ceuta que es el próximo rival que visitará Chapín. Adri ve al equipo "mejorando" jornada a jornada pese a que "la temporada está siendo muy complicada, con muchos parones y sin aficionados" en las gradas. "Creo que lo estamos llevando muy bien".