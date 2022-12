El Xerez DFC se solidariza con el internacional de Irán Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte por su país

El mundo del fútbol está en 'shock' desde que hace unos días se conociera que Irán ha sentenciado a muerte a Amir Nasr-Azadani, futbolista internacional iraní que ha defendido públicamente los derechos de las mujeres en su país después de la detención y tortura hasta su fallecimiento de la activista Masha Amini, detenida por no llevar bien colocado el hiyab.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph