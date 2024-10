Abraham Gómez: el goleador más fiel del Xerez DFC

El Xerez DFC no ha tenido el inicio de temporada deseado en el Grupo IV de Segunda RFEF, aunque se mantuvo ocho jornadas invicto, y le están lastrando los siete empates que ha cosechado en nueve citas, con una victoria frente al Cádiz Mirandilla (0-2) y una derrota contra el Recreativo Granada el sábado (4-3), pero hay jugadores que están respondiendo a las expectativas, como el ariete Abraham Gómez. El atacante malagueño ha tenido que trabajarse la confianza del técnico David Sánchez y lo ha conseguido a base de sacrificio, entrega y goles y cuenta con el respaldo de una grada que cada domingo le apoya. De momento, es el pichichi xerecista con cuatro dianas, una al Orihuela, otra a la Balona y dos al Recreativo Granada y no siempre ha sido titular, aunque sí lo ha hecho en las últimas cuatro citas.

El delantero, a sus 26 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera, después de haberse labrado con esfuerzo y dejando duros tragos -dos graves lesiones de ligamentos- que pudieron costarle caro. Su espíritu de superación le llevó a dejar atrás los obstáculos. Rematador nato, el gol es su 'leitmotiv' y la pasada temporada cautivó a Antonio Bello, director deportivo azulino, en las filas del Pozoblanco, que se convirtió en el equipo revelación del Grupo X de Tercera. Facturó 16 partidos en 35 partidos, ninguno desde el punto de penalti, y fue el segundo máximo anotador de la categoría. Hasta llegar al cuadro cordobés y ponerse a las órdenes de Cobos tuvo que escalar muchos peldaños y hacer muchos goles, tantos como 56 entre Segunda Federación, Tercera, División de Honor, Primera Andaluza y la Primera División de Andorra.

En el Xerez DFC se siente feliz, está convencido de la reacción del equipo, apuesta por un buen año y lamenta la derrota en Granada. "Nos ha costado digerirla. Empezamos por delante en el marcador, con lo complicado que es y lo que nos cuesta, hicimos una buena primera parte y en la segunda cometidos fallos que no debemos cometer. No podemos perdonar arriba y cometer errores atrás ante ningún equipo y menos frente a un filial con la calidad que tienen porque te machacan".

El mal trago del sábado lo ha superado, pero aún le da vuelta a la cabeza para analizar la racha de empates del equipo. "Creo que todo es cuestión de dinámicas. Trabajamos bien y al máximo y no hay manera. La plantilla es competitiva, hay dos o tres jugadores por puesto, entrenamos al 120%. Creamos ocasiones, pero nos falta rematarlas, concretarlas. Sinceramente, creo que esto va a cambiar porque el equipo se lo merece por la forma de trabajar y por las ganas que le ponemos".

Abraham confía en la plantilla y esperar brindar a la afición un triunfo ante La Unión. / Manuel Aranda

De todos modos, también reconoce que "aunque los técnicos trabajan con nosotros el plano mental, somos humanos y claro que afectan tantos empates. No queremos fallar, pero aparece el runrún y no es fácil. Somos una familia y nos apoyamos unos a otros, seguro que salimos de esta".

Tras la derrota en Granada y después de caer por primera vez, las ganas de ganar de la plantilla "han aumentado aún más si cabe. Estamos deseando de hacer un buen partido en casa para celebrar un triunfo con los nuestros, que ya lo merecemos todos".

Y para lograr ese triunfo, el Xerez DFC debe imponerse a La Unión, un equipo que se ha instalado en la parte alta de la clasificación. "Es un equipo complicado, que está más fuerte en casa que fuera, pero no te puedes fiar de nadie. Han ganado dos partidos y perdido otros dos. Ahora mismo, están en la parte alta, pero la igualdad es máxima y esa clasificación para lo bueno y lo malo no es del todo real, es muy pronto y queda mucho. La liga está muy competida y las diferencias son mínimas. Eso sí, si están ahí es por algo".

El nueve llegó al Xerez DFC procedente del Pozoblanco, un equipo con una forma de jugar totalmente diferente y en un escenario que nada tiene que ver con Chapín, pero "me he adaptado bien, jugar en este estadio es un privilegio. El cuerpo técnico es el mismo de la pasada temporada y la plantilla también y eso ayuda mucho a los que acabamos de llegar, resulta mucho más fácil asimilar los conceptos y adaptarnos al equipo y al míster. El ambiente de fútbol que se respira me gusta y, como he dicho antes, estamos deseando de brindar a la afición un triunfo. El vestuario es como una familia y todo se vive de forma muy intensa".

Está contento con sus cuatro dianas porque "los delanteros vivimos del gol, la pena es que aún no hemos ganado. Que entren o no las oportunidades también depende de muchos factores y es cuestión un poco de rachas. Unas veces tienes muchas y no metes ninguna y otras tienes una y la pones en la escuadra".