Abraham y Sergio García, los MVP del Xerez DFC

El Xerez DFC ha puesto fin a la temporada 24/25. El cuadro azulino ha cerrado la campaña logrando la permanencia a falta de una jornada para el final, pero su curso ha sido bastante irregular, nunca fue capaz de enlazar ciclos de más de dos triunfos seguidos y casi siempre estuvo al filo de la navaja, mirando mucho más a los puestos de descenso que a la zona cómoda. Terminó en la 12ª plaza con 40 puntos y por su banquillo pasaron dos entrenadores, David Sánchez y Antonio Fernández.

La plantilla confeccionada por Antonio Bello y David Sánchez no respondió a las expectativas en la primera fase de la competición y el entrenador sevillano, artífice del ascenso a Segunda RFEF, fue destituido a primeros de febrero tras 22 jornadas (4 victorias, 11 empates y 7 derrotas, 18 goles a favor y 21 en contra) con el mercado de invierno también cerrado y cambios importantes en el grupo para dar la bienvenida al gallego. Hugo Carrillo, la joya de la cantera xerecista y el 'jefe' de la defensa azulina pese a ser sub-23, fue traspasado al Zaragoza para jugar en el filial, Teté pagó su cláusula para recalar en el Linares, Carri, Castroviejo y Pepe Rincón, cedido al Motril, cambiaron de aries. Llegaron los extremos Sergio García, del Real Avilés, y Fran Núñez, del SD Ibiza-Islas Pitiusas, el delantero Ingoma Mwanza, del CD Azuaga con el que ha había anotado 14 goles, y, por último el central francés sub-23 Marlone.

El nivel mostrado por la mayoría de futbolistas no ha sido el esperado, pero sí hay algunos casos que destacan sobre el resto, especialmente han brillado el delantero Abraham Gómez, firmado en verano tras destaparse en el Pozoblanco en el Grupo X, equipo en el que facturó 16 goles en 35 partidos 16 goles, ninguno de penalti y el extremo Sergio García, que aterrizó en el club en el mercado de invierno y ha completado un tramo final de liga sobresaliente. Igualmente, han cuajado un curso notable los jóvenes sub-23 Beny y Salguero. El lateral jerezano no ha sorprendido a nadie porque todos conocen sus virtudes y el central diestro ex del Betis supo asumir con madurez el gran reto de suplir al indiscutible Hugo. Rafa Parejo, el alma del centro del campo, aunque no estuvo tampoco al nivel de años anteriores, mantuvo el nivel y un Marcelo que siempre cumple.

El idilio con el gol de Abraham

Abraham es ese tipo de futbolista que engancha a la afición. Sus ganas, su espíritu de superación y su entrega cala y, además, en el Xerez DFC ha marcado goles, una docena, que le han convertido en el jugador xerecista con más dianas en Segunda Federación. De hecho ha triplicado a Carri, Erik Aguado, Gianluca Simeone, Bello y Máyor, que hicieron cuatro en las otras campañas.

El 'killer' malagueño renovó automáticamente cuando alcanzó la cifra de diez goles, pero su futuro es incierto porque su gran temporada no ha pasado desapercibida para equipos de superior categoría que están dispuestos a pasar por caja para firmarle. De hecho, ya en el mercado de invierno, equipos como el Sanluqueño y el Andorra llamaron a su puerta, pero optó por quedarse en el Xerez DFC para ayudarle a lograr su objetivo.

Su primer gol como azulino llegó en la cuarta joranda ante el Orihuela (2-2), en un partido en el que no fue titular y saltó al verde a falta de 25 minutos. El segundo también fue en Chapín contra la Balona (2-2) en la sexta cita liguera. En la novena, doblete frente al Recreativo Granada (4-3), en la 11ª mojó en Lebrija con el Antoniano (2-1) y repitió en la 14ª frente a la Deportiva Minera (2-1). Luego, ya en la segunda vuelta, le hizo una diana en la 19ª jornada al Torremolinos (2-1), otro doblete al Recreativo Granada (2-1), en Chapín abrió el camino del triunfo frente al Antoniano (2-0), dio los tres puntos al equipo ante el Almería B (0-1) y su último tanto lo hizo frente al Don Benito (1-2). En Murcia no jugó.

Sergio García llegó en el mercado de invierno y ha realizado un gran final de temporada. / Manuel Aranda

Sergio García, el revulsivo

El extremo zurdo de Rota se desvinculó en diciembre del Real Avilés, se convirtió en el primer fichaje del mercado de invierno y no tardó en afianzarse en el once titular azulino, primero con David Sánchez y después con Antonio Fernández. Ha disputado diecisiete partidos, catorce como titular, anotó un gol y ha dado tres asistencias. Su gol lo hizo ante la Balona (1-1) en el estreno del preparador gallego en el banquillo. Lanzó un penalti cometido sobre Abraham con la zurda que detuvo Álex Lázaro, pero estuvo listo para mandar dentro el rechace y hacer el 0-1.

De sus asistencias, la que van a tardar en olvidar los seguidores del Xerez DFC es la que le dio a Fran Núñez en el derbi frente al Xerez CD para abrir el marcador. Realizó un jugadón tras un fallo descomunal de Armengol en la medular, dejó atrás a sus contrarios, se plantó en el área y puso el balón en el segundo palo al canario cuando lo fácil hubiese sido el disparo.

Firmó hasta final de temporada con opción a una más en función de objetivos y el club debe decidir si sigue o no sigue contando con un jugador que dio un plus al equipo y que en muchos momentos asumió la responsabilidad.