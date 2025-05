La hoja de ruta que el Xerez DFC comienza a trazar para el curso 25/26

La temporada 24/25 todavía no ha terminado de forma oficial, ya que resta una jornada para el final de la competición regular -los azulinos rinden visita este domingo (12:00) al UCAM-, pero sí que hay muchos clubes que han hecho los deberes y han comenzado a pensar en el futuro. Es el caso del Xerez DFC, que la pasada jornada ató la permanencia tras su triunfo en Chapín por 2-1 frente al Xerez CD. La escuadra azulina, con mucho sufrimiento, se garantizó seguir en Segunda RFEF y ahora se embarca en una nueva aventura, el curso 25/26, en el que el objetivo también será conservar la categoría, pero subiendo el nivel y las prestaciones para no renunciar a nada.

La continuidad en el Grupo IV ha sido el aliciente que necesitaba la dirección deportiva xerecista para empezar a ejecutar el plan que Antonio Bello viene trazando desde hace incluso meses. Siempre confió en la salvación en esa premisa se ha basado para dibujar el que le gustaría que fuese su plantel para el futuro. Se espera un verano en el que lleguen más jugadores que el pasado y en el que salgan más futbolistas para de abrir espacio a nuevos fichajes en determinadas posiciones que entienden se deben reforzar. ¿Y cuál es el plan del Xerez DFC?

El entrenador

De entrada, es evidente que Bello no quiere comenzar a fabricar la casa por el tejado, pretende asentar unos cimientos sólidos y, para ello, la piedra angular es el entrenador. Antonio Fernández llegó al club hace once jornadas en una situación muy comprometida tras la destitución de David Sánchez. En caída libre, en descenso y con malas sensaciones, el gallego ha sido capaz de lograr la permanencia a falta de un encuentro para el final de la competición y con números más que aceptables.

En su contrato figura una cláusula de renovación automática en caso de finalizar la liga en el décimo puesto, pero también hay otra en la que la tiene asegurada con matices en caso de no conseguir ese objetivo de la mitad de la tabla. El club podría prescindir de él a cambio de una compensación económica. El director deportivo está muy contento con su trabajo y con la forma en la que lo ha desarrollado y está por la labor de su continuidad. De hecho, es probable que la próxima semana la decisión vea la luz. De momento, el tuit del club con la imagen de un preparador feliz dice mucho: "Top. Su sonrisa es la de todos".

En el caso de que ambas partes decidiesen separar sus caminos, existe un plan b, con una lista que encabeza el entrenador jerezano Diego Galiano, que está haciendo un trabajo sobresaliente en el Atlético Antoniano desde hace cuatro temporadas. Se hizo cargo de un equipo al borde del descenso a Tercera (21/22), lo salvó, el curso siguiente (22/23) lo subió a Segunda RFEF como campeón del Grupo X, la pasada campaña (23/24) lo salvó y este ejercicio lo ha clasificado para el play-off de ascenso.

La portería

El Xerez DFC cuenta con dos grandes porteros, Matías Ramos, héroe del ascenso a Segunda Federación y no solo por su gol de penalti y por los dos que detuvo en la tanda decisiva frente al Jove Español en San Vicente del Raspeig, también por regularidad mostrada durante toda la temporada. Cumple contrato y los técnicos tendrán que negociar su continuidad. Esta temporada también ha realizado un buen papel y tiene ofertas.

Por su parte, Ángel Lozano llegó en verano como una apuesta de futuro procedente del Cartaya y firmó por dos temporadas, por lo que tiene contrato en vigor, aunque dejará de ser sub-23, ya que cumple los 23 en agosto.

La defensa

La defensa ha sido una de las líneas que más cambios ha sufrido durante la temporada en el Xerez DFC. En el mercado de invierno, Hugo Carrillo se marchó al filial del Zaragoza y llegó el francés sub-23 Marlone, que no ha tenido muchos minutos, pero cuando ha jugado ha cumplido. Queda libre porque no ha alcanzado el número de partidos estipulados como titular. Oca cumple contrato y no ha tenido suerte con las lesiones, aunque en el primer tramo de la competición formó pareja con Hugo.

Salguero, central diestro que todavía no ha cumplido 20 años -lo hará el próximo mes de junio-, se ha convertido en unas de las revelaciones de la segunda vuelta. Asumió la responsabilidad con la marcha de Hugo y ha respondido. Cumple contrato, el club ha negociado con él y, de momento, no hay acuerdo. El otro central de la plantilla es Alberto Durán y tiene contrato. En cuanto a los laterales, la entidad debe decidir qué posición toma con Marcelo, Beny, Beto y David León. Los dos jerezanos tienen muhcas opciones de continuar por su rendimiento si ellos están por la labor y la situación de Beto la aclarará la dirección deportiva una vez que se solvente el tema del entrenador. Fernández no ha contado mucho con el madrileño. David León ha terminado la temporada lesionado, pero cuando ha jugado también ha rendido.

Rafa Parejo lleva tres temporadas en el Xerez DFC y es un pilar importantísimo en la medular. / Manuel Aranda

El centro del campo

En la zona ancha, el Xerez FC cuenta con tres jugadores que a cualquier club de la categoría le gustaría tener, Rafa Parejo, Álvaro Martínez y Espinar. Cuando ellos han rendido, el equipo ha mostrado excelentes prestaciones. Parejo cumple y Álvaro Martínez tiene contrato, aunque existe una cláusula en el mismo por la que puede quedar libre tras finalizar la competición si una de las dos partes la ejecuta en un plazo de una semana.

Las bandas

Los atacantes xerecistas que se desenvuelven en la mediapunta o las bandas tienen todos calidad y gol y la entidad también se muestra muy satisfechos con todos. Ilias tiene contrato y también Sergio García, que se ha convertido en el mejor fichaje del mercado de invierno. El entrenador, que ya le conocía, confió en él desde el primer momento y ha ido ganando protagonismo hasta ser uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla en la recta final. Fran Núñez no tiene contrato, lo mismo que Jacobo, que no ha cumplido todas las premisas que existían en su contrato para renovar. Pepe Rincón está cedido en el Motril y debe volver.

Abraham se ha ganado la renovación en el Xerez DFC por los goles que ha anotado. / Manuel Aranda

La delantera

Si hay un jugador en el ataque azulino que se ha ganado los galones desde los primeros compases de la competición es Abraham. El ariete se ha destapado, ha demostrado todo su potencial y es el pichichi del equipo con una docena de goles. El delantero se ganó la renovación automática al anotar diez tantos. Tiene ofertas de superior categoría y su futuro está en el aire. Será uno de los frentes que se le van a abrir a un Bello que está muy contento con su nivel y con su grado de compromiso, especialmente si se tiene en cuenta que en el mercado de invierno ya dijo no a equipos de Primera RFEF porque quería ayudar a la entidad azulina a lograr la permanencia. No obstante, el club que ahora quiera hacerse con sus servicios tendrá que pasar por caja.

Juaniyo ha acusado el cambio de categoría y le ha costado tener minutos, pero ha anotado goles decisivos, que han dado puntos al equipo, como el que le hizo al San Fernando, a la Deportiva Minera o el del derbi del pasado domingo frente al Xerez CD, y es un diamante por pulir con 25 años. Por último, Ingoma Mwanza no ha tenido apenas protagonismo, pero tiene contrato en vigor, ya que cuando llegó en el mercado de invierno firmó por lo que resta de la actual temporada y otra más. En el Azuaga, equipo del Grupo XIV de Tercera RFEF del que procedía, había facturado 14 goles, dos desde el punto de penalti, en el primer tramo de la competición.