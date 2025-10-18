Adrián Hernández: "El Xerez DFC es un buen equipo y todos los condicionantes del partido lo hacen mucho más peligroso"

El Águilas FC llega a Chapín este domingo (18:00) para enfrentarse al Xerez DFC en un buen momento y en la parte alta de la tabla, con los mismos once puntos que Deportivo Minera, Recreativo y Real Jaén y es sexto, fuera de los puestos de play-off por la diferencia de goles. Adrián Hernández, técnico de los murcianos, no quiere lanzar las campanas al vuelo a esas alturas de temporada, se apunta al partido a partido, destaca el potencial del rival y espera sacar tajada de las tres salidas consecutivas que le toca afrontar, ya que su siguiente partido no lo pueden disputar en El Rubial por resiembra. "Jornada a jornada y sin mirar más allá, tenemos que ser competitivos y centrar la atención en cada encuentro. Queremos que los equipos nos reciban con respeto y que seamos capaces de hacerles sufrir incluso como visitantes, queremos ser temibles fuera de casa".

El técnico aguileño ha visto al Xerez DFC y solo tiene palabras de elogio. "Es un buen equipo y tiene un entrenador con experiencia, con buen trato de balón, que entiende el fútbol y cuenta con jugadores para desarrollarlo. Como punto fuerte, destacar que en ataque es capaz de generar muchas ocasiones, de tener el balón y de hacer daño al rival. Ha marcado goles en todos los partidos, pero también los ha encajado, ha tenido errores, como los podemos tener todos en momentos determinados. Es un equipo con mucha capacidad en el último tercio, con cuatro jugadores y dos o tres en el banquillo capaces de resolver uno contra uno, de poner centros, de relacionarse con el gol, con pivotes con buen trato de balón no exentos de trabajo. En cuanto a las situaciones de defensa, tiene gente experimentada como Morante, que la pasada temporada estaba en la Minera, o Udom, del Villarreal, que acaba de salir y es diferencial tanto en defensa como en ataque".

El cuadro azulino está en descenso, pero el preparador aguileño no se fía de ninguno de sus números: "Todos los condicionantes le hacen mucho más peligroso, todo el mundo sabemos como son este tipo de equipos en este tipo de situaciones y de ciudad, que hay veces que la presión es a favor o en contra. Lo que tengo claro es que el partido va a ser difícil, la afición les va a ayudar mucho, le va a empujar y tendremos que convivir con esa circunstancia. Insisto, es un buen equipo, con jugadores muy interesantes, a los que conozco muy bien. Es fuerte en ataque, con mucha capacidad técnica y con experiencia".

Y para puntuar, tiene claro que su equipo debe "seguir con la misma línea que hasta ahora, con la misma idea y mirando por nosotros mismos para que seguir creciendo. Nos falta un poquito más de acierto en la toma de decisiones en tres cuartos. Quiero un equipo serio, competitivo con y sin balón para que no nos metan atrás y con personalidad".

Hernández cumplirá su segundo encuentro de sanción y no podrá dirigir al equipo desde el banquillo. "Lo seguiré desde una cabina, desde arriba todo se ve más claro, no hay problemas. El partido está bien trabajado y estaré en comunicación constante con mi cuerpo técnico".