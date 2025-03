Alberto Durán, del ostracismo a jefe de la defensa del Xerez DFC

Alberto Durán sigue acumulando minutos esta temporada y contra el Antoniano completó su tercer partido consecutivo como titular, sumando los 270 minutos. El central del Xerez DFC ha pasado del ostracismo a jefe de la defensa azulina. Entre el partido contra el Recreativo Granada de la primera vuelta y el de la segunda en Chapín, el zaguero de Jédula sólo jugó diez minutos en Torremolinos, recuperó la titularidad precisamente contra el filial nazarí y también lo fue ante La Unión y Antoniano. Con la baja de Antonio Oca hasta final de temporada, Durán coge de nuevo galones y se va a convertir en un fijo para Antonio Fernández.

El defensa se mostraba contento con su participación, pero lamentaba la baja de su compañero Antonio Oca: "Lo he dicho siempre estando fuera o dentro, mi intención siempre es la de sumar, nos jode la lesión de Oca y si me toca a mí ponerme de primera espada en la defensa, a luchar contra quien sea, no tengo ningún problema", decía.

Con respecto al partido, comentaba que "sabíamos que teníamos que igualar el fuerte del Antoniano, que es la intensidad, y desde el primer minuto lo hemos conseguido. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es el de hacernos fuertes en casa y a partir de ahí lo estamos cumpliendo. Son partidos complicados y fuera vamos a intentar rascar lo que podamos para conseguir el objetivo".

El Xerez DFC sumó la tercera victoria consecutiva en Chapín y Durán tiene claro que en casa hay que hacerse fuerte para lograr la permanencia. "Creo que nos estamos basando un poco más en un fútbol resultadista, no proponer tanto, pero sí sacar resultados, hacernos fuertes defensivamente, ir creciendo con la portería a cero y eso nos está dando los frutos". Además, ponerse por delante a los dos minutos ayudó mucho en el plan de partido: "Era lo el míster ha estado trabajando desde principio de semana, igualar la intensidad, intentar meter el primero y lo hemos conseguido, son tres puntos muy importantes", decía.

El central apuntó que el trabajo colectivo del equipo fue clave para lograr la victoria ante un Antoniano que tiene una característica muy clara de juego en la que habían trabajado durante la semana para contrarrestarla: "No es sólo la línea defensiva, porque Rafa y Álvaro han hecho una cantidad de kilómetros increíble y nos han ayudado mucho a la hora de las segundas jugadas, eso también lo teníamos muy trabajado desde el míercoles con el míster, es el reflejo del trabajo de la semana".

El Xerez DFC sentenciaba el encuentro en la primera parte con el 2-0 de Ilias Charid, un golazo de chilena que a Durán le cogió "bastante lejos", y que valora así: "Ilias tiene esos destellos y en esta recta final lo necesitamos más que nunca, le va a servir para ganar confianza porque en esta recta final de temporada nos hace mucha falta".

El domingo, visita al Almería B, otro rival que, cuarto clasificado, ocupa puesto de play-off de ascenso. Durán asegura que su equipo afrontará el choque "como todos los partidos, a partir del miércoles trabajarlo con el míster. Lo que estamos trabajando con él se está reflejando los domingos en el campo y eso es importante, creemos en el trabajo del míster. Iremos a intentar usar nuestras armas e intentar traernos lo máximo posible de allí".