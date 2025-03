Alberto Durán, titular en el Xerez DFC una vuelta después

No está siendo un año fácil para Alberto Durán, central del Xerez DFC. El jedulense regresaba al equipo azulino la pasada temporada para vivir una segunda etapa con la escuadra xerecista, fue un hombre importante en el equipo del ascenso a Segunda RFEF con David Sánchez y arrancó el presente curso titular las dos primeras jornadas hasta que una lesión le apartó de las convocatorias. Rregresó al once inicial en la séptima fecha y se mantuvo en el equipo hasta la novena, cuando volvió a caer lesionado. Posteriormente, por unas causas u otras, el zaguero ha estado alejado de los terrenos de juego, tanto que volvía a ser titular esta pasada semana frente al Recreativo Granada... una vuelta después. Entre ambos partidos contra el filial nazarí sólo disputó los últimos diez minutos en la derrota del equipo en Torremolinos.

Pese al largo tiempo de inactividad, Durán cumplió a la perfección en el centro de la defensa supliendo a Antonio Oca, que se perdía el partido contra los granadinistas por unas molestias en un tobillo. El de Jédula formó defensa con Antonio Salguero y en los últimos minutos del encuentro se les unió Marlone para formar una defensa de tres, un esquema del gusto de Antonio Fernández Rivadulla, aunque complejo para introducirlo y al que tuvo que socorrer en los minutos finales para contener las acometidas de un Recreativo Granada que pasó a jugar con dos puntas.

"El año está siendo duro, pero soy fuerte de mente, me sirvió para demostrarme que sigo estando a un buen nivel"

El defensa, que jugó los 90 minutos y aun buen nivel, confiesa que “necesitábamos un triunfo así, aparte de los tres puntos por las sensaciones, que fueron bastante buenas, con balón estuvimos bien, creamos bastantes ocasiones y necesitábamos un partido así. Creo que fue el mejor partido de la temporada, también ayudó que ellos estuvieron con un futbolista menos, pero muchas veces jugando contra diez es más complicado porque tienes que llevar el peso. Si no ha sido nuestro mejor partido sí ha sido de los mejores”.

Por ponerle algún pero al triunfo, señala que les faltó darles la puntilla al filial: “Sí, esa es una espinita con la que nos fuimos porque podíamos haber cerrado el partido antes, creamos tres o cuatro muy claras, pero al menos se crearon porque eso es lo difícil en el fútbol, si no tuviéramos oportunidades sí sería para preocuparse. Nos queda afinar un poquito la puntería”, decía.

Reaparición

Después de una vuelta sin jugar, se vio “muy bien, físicamente me sorprendí a mí mismo gratamente porque en ningún momento me fallaron las fuerzas. Uno no está jugando lo que quisera y lo que más cuesta es coger el ritmo, pero he estado haciendo un trabajo bueno fuera de los entrenamientos con el equipo y eso se nota”.

Confiesa que el curso está siendo en lo personal “complicado, está siendo un año duro porque no he jugado lo que uno quiere, me ha pasado dos o tres veces que cuando iba a entrar he tenido alguna lesión y tenía que parar una o dos semanas y anímicamente te cuesta un poco más, pero esto es el fútbol, hay temporadas buenas y otras no tan buenas. Soy fuerte de mente en ese aspecto, he tenido uno o dos días más malos pero me recupero. Estoy contento porque tuve la oportunidad de volver y era un arma de doble filo porque no sabes cómo vas a responder, uno cuando juega sabe si lo ha hecho bien o no y yo me fui contento y con muy buenas sensaciones”.

"Al llegar un nuevo técnico todos aprietan más el culo, si seguimos así estaremos más cerca de la salvación"

Durán lleva cuatro temporadas en el Xerez DFc y a estas alturas todo el mundo sabe qué puede darle al equipo, por lo que no se tomaba la titularidad a modo de reivindicación pero sí como un examen personal. “Más que demostrar, porque como dices llevo cuatro temporadas aquí y la afición y los que tienen que saber saben que siempre estoy a buen nivel, era más por mí porque en una temporada no se te olvida jugar al fútbol y es verdad que la cabeza en ese aspecto te puede jugar una mala pasada, era más por demostrarme a mí mismo que sigo teniendo buen nivel y que estoy preparado para cuando el míster me necesite”.

El efecto Antonio Fernández

El Xerez DFC ha sumado siete puntos de doce posibles con Antonio Fernández cuando la racha anterior fue de cinco de 27. Durán apunta que cuando el técnico gallego llegó al club “nos dijo que no es un mago con una varita. Ha cambiado un poco la mentalidad, llega un entrenador nuevo e insconscientemente todos aprietan un poco más el culo, los que juegan quieren seguir jugando y los que no porque quieren demostrarle que pueden contar y al final es un poco eso, hemos apretado un poco más y están viniendo los resultados”.

Tras ganar dos partidos en casa y entre medias la derrota dura en Lianres, Durán opina que hay que lograr una regularidad, que es lo que le ha faltado al equipo toda la temporada: “Si seguimos a este nivel tenemos más cerca la salvación, no podemos estar haciendo tres partidos buenos y dos malos porque eso no nos va a dar”.

"Estar fuera del descenso influye en las ganas de cómo vas a entrenar, la cabeza despejada te hace rendir mejor"

El equipo salía del descenso con la victoria frente al Recreativo Granada y el defensa admite que “se ha dado un paso importante, llegar a los últimos partidos con buena dinámica es importante, sobre todo en el estado anímico. Yo no soy mucho de mirar clasificaciones, miro más al equipo y estamos en la línea que hay que seguir para conseguir el objetivo, no hay que mirar ni resultados ni clasificaciones, sino seguir creciendo. El hecho de estar fuera del descenso influye hasta en las ganas de cómo se afronta el trabajo diario, el fútbol son resultados y un estado de ánimo también, la mente es muy importante; estar feliz, contento y con la cabeza despejada te hace rendir mejor”.

Los azulinos tienen este domingo una difícil salida a La Unión para enfrentarse al líder. “Creo que es el rival que probablemente esté en la mejor dinámica, no me sorprende porque tengo varios amigos ahí y de principio sabía el equipazo que tenían. Francis Ferrón está sancionado y todo lo que sea una merma para ellos es bueno para nosotros, aunque si no juega Francis lo hará Seth Vega, que es otro bicho. Coincidí con él en el Cádiz B y con Karim en el Ibiza, dos jugadores muy peligrosos”.

Y en cuanto a las intenciones del equipo, afirma que “todo lo que sea rascar fuera de casa es bueno, pero no puedes ir con la idea de empatar porque entonces hay más porcentaje de perder que de ganar. Nosotros vamos con la idea de traernos los máximos puntos posibles”.