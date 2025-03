Almería B-Xerez DFC: cuándo y dónde ver el partido por televisión

El Xerez DFC vuelve este miércoles a los entrenamientos en el campo Anexo Pepe Ravelo para comenzar a preparar su complicado encuentro de este domingo (17:00) en Chapín frente al Atlético Antoniano del jerezano Diego Galiano después de la jornada de descanso de este martes tras la derrota encajada ante el líder La Unión (2-1) en una cita en la que mereció más, tras realizar una buena primera mitad y marcharse al descanso ganado 0-1 con una diana anotada por Rafa Parejo de penalti, aunque en la segunda los anfitriones le dieron la vuelta al tanteador no sin polémica.

Los pupilos de Antonio Fernández se encuentran en una situación comprometida -en play-out con 30 puntos- y el jueves se ejercitarán sobre el verde del Municipal para buscar ante un equipo sevillano que está en play-off una victoria que no les ahogue más en la tabla. Espinar y Jacobo serán bajas por sanción y los técnicos están pendiente de la evolución de los lesionados Ingoma, Oca y Beto Plaza.

Una vez disputado ese duro compromiso, le llega otro igual o más duro aún y ya tiene fecha. El Xerez DFC visitará en el Anexo UD Almería Stadium al filial del Almería el próximo domingo 30 de marzo en la 29ª jornada de liga a partir de las 12:00. El desplazamiento es largo y complicado, pero los aficionados que no puedan viajar para arropar al equipo podrán seguir el choque gratis a través de la cuenta Twich del club rojiblanco, que lleva ya bastantes jornadas ofreciendo en directo los partidos de la Academia de la UD (http://twitch.tv/udalmeria).

El equipo xerecista se verá las caras con un filial recién ascendido que está completando una temporada notable, que es cuarto con 44 puntos y que no renuncia a nada. En la primera vuelta, ambos conjuntos firmaron tablas (0-0) en el Pedro Garrido en un partido al que los rojiblancos llegaban líderes. El árbitro le anuló un gol a Juaniyo en la primera parte y Carri, que ya no está en el plantel, estrelló un balón en el larguero en el descuento. Los almerienses no tienen término medio como local, o ganan o pierden. Es de los mejores como anfitrión y ha sumado hasta el momento 27 puntos, con nueve victorias y cinco derrotas y no sabe lo que es empatar.