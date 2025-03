Excesivo castigo ante el líder (2-1)

Excesivo castigo ante el líder. Derrota con sabor amargo. El Xerez DFC ha tuteado a La Unión y ha hecho sufrir al primer clasificado en su visita al Municipal, pero finalmente ha sucumbido por 2-1 ante un cuadro al que le sale todo, le entra todo lo que toca y que hasta tuvo sus dosis de fortuna. Los azulinos, que salieron con defensa de cinco y supieron jugar sus armas, se adelantaron en el marcador con un penalti transformado por Rafa Parejo en la primera mitad, pero en la segunda los murcianos le dieron la vuelta al resultado con dos tantos no exentos de polémica, el primero también de pena máxima, y el segundo tras una falta sobre Beny. Con esta derrota, el equipo de Fernández Rivadulla se queda en play-out con 30 puntos a la espera de los resultados de sus rivales directos en lo que resta de jornada.

Jacobo volvió a ser titular ante La Unión. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Defensa de cinco

Para plantar cara al firme líder, Antonio Fernández se decantó por reforzar la defensa y salir con cinco, en la que apareció el joven francés Marlone, que ya debutó en Chapín la pasada jornada ante el Recreativo Granada cuando accedió al terreno de juego en los últimos minutos del choque en lugar de Jacobo. El galo formó línea junto a Marcelo por la derecha, Alberto Durán y Salguero también por el centro y Beny por la izquierda. El sacrificado respecto a la alineación contra el filial nazarí fue Ilias Charid, que se quedó en el banquillo. El resto de futbolistas, los mismos, con el pichichi Abraham como referente. Mientras, el rival, con dos bajas importantes por sanción, Quindimil en defensa y Francis Ferrón en ataque, también presentó novedades y José Miguel Campos se decantó por Seth Vega en ataque y por Algisí y Diego Ruiz atrás.

Como era de esperar, La Unión entró al partido con la intención de comenzar mandando ante un cuadro azulino parapetado atrás con su poblada defensa para frenar las acometidas de un combinado murciano que buscaba hacer daño arriba, especialmente por las bandas, aunque no encontraba fácil el camino. Así, las primeras tentativas fueron para los anfitriones, primero con un tiro flojo y desde muy lejos de Armando que atrapó Matías y luego con un remate de cabeza de Seth Vega que se marchó por encima del larguero tras un buen balón de Alvarito. El viento, a favor de los azulinos en este primer acto, hacía de las suyas.

El crono avanzaba y el Xerez DFC, excesivamente aplicado en labores defensivas paras no cometer errores que permitieran al líder adelantarse, no se dejaba ver en ataque y, además, las reducidas dimensiones del terreno de juego tampoco facilitaban espacios para buscar las contras. El partido discurría con más tensión que juego, ni unos ni otros se sentían cómodos y los murcianos comenzaban a tener claro que no les iba a resultar fácil romper la telaraña azulina. Un adversario que, poco a poco, se sacudía el dominio, y que protagonizó su primer acercamiento a balón parado al filo de la media hora.

Espinar y Beny felicitan a Rafa Parejo tras hacer el 0-1 de penalti. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

0-1, Parejo de penalti

Y en la primera acción clara de peligro para los xerecistas, con un balón colgado al área, penalti. Abraham, que se pelea hasta con su sombra, sacó petróleo ante los centrales locales. La pena máxima la convirtió en gol con maestría y máxima tranquilidad Rafa Parejo. 0-1. Minuto 32.

Las estadísticas dicen que La Unión nunca había perdido cuando se adelantaba en el marcador en casa y la primera premisa para sacar tajada de este complicado reto los azulinos ya la habían cumplido. El tanto de los xerecistas descolocó a los de Campos, que entraron en unos minutos plagados de imprecisiones que sirvieron a los de Fenández Rivadulla para tomar aire y obligar a su rival a arriesgar más de lo deseado y mostrarse más inseguros y fallones arriba. Un tiro de Alvarito acabó en las manos de un seguro Matías (38').

Los locales pieron penalti sobre Seth Vega (40') en un balón colgado, pero el árbitro lo tuvo claro y resolvió la jugada mandando la pelota a saque de esquina que remató Algisi de cabeza. La Unión no podía con un Xerez DFC serio, ordenado y aplicado, que realizó un primer tiempo impecable en defensa, sin dar concesiones y con máxima efectividad en ataque. Una acción de peligro, una pena máxima, un gol...

1-1, de pena máxima

En la segunda parte, con mucho en juego, los locales estaban obligados a dar un paso al frente y arriesgar para buscar hacer daño al Xerez DFC. Con el viento a favor, pisaron a fondo el acelerador sin cambios en ninguno de los dos conjuntos. Y en el 49', tras un saque de esquina, pena máxima en contra. Masip Vidal tampoco dudó en esta oportunidad a la hora de decretar penalti en un discutido agarrón en el área. Jaime Santos fue el encargado de lanzar la infracción desde los once metros y Matías Ramos estuvo a punto de pararlo, ya que llegó a tocar el balón con su manopla, pero la pelota terminó dentro. 1-1. Minuto 50.

El líder ponía las tablas muy pronto y al Xerez DFC le tocaba remar, guardar la ropa y buscar las contras. Los dos técnicos comenzaron a mover banquillo para buscar revolucionar el partido en el caso de los locales y de amarrarlo y matarlo en el caso de los azulinos. Jacobo y luego Espinar y Sergio García dejaron sus puestos a Álvaro Martínez, Fran Núñez y Juaniyo.

Juaniyo entró en / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

2-1 con polémica

La Unión sufría, pero en una de sus acciones de ataque sacó petróleo para darle la vuelta al marcador. Espínola agarró un balón en el área para mandarlo dentro después de tocar en un defensa y de que los azulinos protestaran de forma airada una falta previa sobre Beny que el colegiado no quería ver. La suerte se aliaba con los anfitriones. 2-1. Minuto 70. Demasiado castigo para el trabajo realizado y lo visto sobre el verde.

Antonio Fernández quemaba sus armas y Marlone abandonaba el partido para que Ilias tuviese protagonismo y el protagonismo lo tuvo Matías Ramos, que en el minuto 77 evitó el 3-1 con un paradón a Jaime Santos. El 2-1 había mucho daño a un equipo que hasta ese momento había rendido a gran nivel teniendo en cuenta su situación y la de un adversario sobrado de moral.

Los seis minutos de descuento se les hicieron eternos a los dos equipos. Los locales se aferraban a su gran tesoro y los xerecistas, precipitados, cansados y hasta en cierto modo resignados por el duro castigo, ya lo intentaban con más corazón que acierto. Revés para un equipo que no pasará apuros para lograr la permanencia si sigue rindiendo y compitiendo al mismo nivel.

Once que presentó el Xerez DFC en su visita al líder La Unión Atlético. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com