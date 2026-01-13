Álvaro Barrero, nuevo jugador del Xerez DFC

Álvaro Barrero, extremo derecho que hasta hace unos días ha pertenecido al CD Extremadura y que contaba con ofertas del Real Jaén y el CD Estepona, es el primer fichaje del mercado de invierno del Xerez DFC. El club azulino ha anunciado, casi a las once de la noche de este martes, la contratación de un jugador que la pasada temporada fue de los más destacados en la UD Logroñés y que este curso estaba llamado a ser también importante en la escuadra del recién cesado Cisqui. No obstante, sólo participó en las tres primeras jornadas, partiendo siempre desde la suplencia, acumulando 73 minutos y anotando un gol de penalti que significó la victoria de su equipo frente al Yeclano Deportivo. Desde entonces, una lesión le ha tenido apartado de los terrenos de juego, según apuntan desde tierras pacenses.

"El Xerez Deportivo informa de que ha alcanzado una acuerdo con el extremo Álvaro Barrero Ortas (Almudévar, 18 de junio de 1998) para que se incorpore como primer refuerzo de la primera plantilla en este mercado invernal de fichajes. El jugador llega procedente del CD Extremadura, en el que ha militado en la primera vuelta del campeonato liguero del grupo IV de Segunda Federación. En temporadas anteriores ha sumado más de 5.800 minutos en la categoría, pasando por equipos como la SD Ejea, SCR Peña Deportiva, Utebo FC, UD Logroñés y el propio equipo de Almendralejo, sumando además 23 goles", apuntan desde el club azulino, que le desea "la mejor de las suertes en este nueva etapa en la que defenderá los colores y el escudo de la entidad".