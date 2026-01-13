Diego Caro recupera a Gandoy y pierde a Sergio García para el partido contra el Yeclano

El Xerez DFC comenzará este miércoles a preparar el encuentro que el próximo domingo tiene que afrontar en La Constitución contra el Yeclano. Después del triunfo frente a La Unión Atlético, en el que los azulinos recuperaron la senda de la victoria tras dos jornadas sin vencer y además ofreciendo una gran imagen ante uno de los gallitos de la competición, el cuadro de Diego Caro tiene una de las salidas más complicadas de esta segunda vuelta recién comenzada ante un rival que en su estadio es especialmente fuerte.

Diego Caro va a recuperar para el choque contra los murcianos a Yago Gandoy, que se perdió el encuentro contra La Unión por acumulación de amonestaciones cumpliendo un partido de sanción. De cualquier forma, tanto Curro Rivelott como Rafa Parejo completaron un gran encuentro y todo apunta a que Gandoy podría iniciar el partido desde el banquillo.

El técnico azulino también está pendiente de dos jugadores que tuvieron que abandonar el terreno de juego contra La Unión. Fran Viñuela, que recuperaba la titularidad diez jornadas después partiendo desde la banda izquierda, sólo aguantó 20 minutos sobre el terreno de juego, Caro explicaba que había sentido algo en el abductor y, a falta de que las pruebas concreten exactamente el alcance de la lesión, el extremo se perderá el choque en Yecla. Igualmente, Carlos Daniel Dorado no salía al campo tras el descanso, aunque el míster xerecista señalaba tras el encuentro que el cambio fue por precaución, confiando en poder contar con él para el domingo.

Carlos Daniel, tocado, no jugó la segunda mitad contra La Unión. / Manuel Aranda

Además, el Xerez DFC tendrá una nueva baja por sanción este domingo, ya que Sergio García vio la quinta amarilla de la temporada y se perderá el partido por acumulación de amonestaciones. El extremo, que sustituyó a Viñuela frente a La Unión, fue amonestado a los 85 minutos de partido "por realizar una entrada temeraria en disputa de balón". El '10' del Xerez DFC llevaba más de dos meses apercibido de sanción tras ver amarillas en los partidos contra el Yeclano, Águilas, Extremadura y Antoniano.

Dieste se queda en 6

Por otro lado, Christian Dieste se ha quedado con 6 tantos después de que Carralero Calvo, árbitro del partido del pasado domingo, decretara que el tercer gol de los azulinos (el 3-1) fue obra de Mario Gómez en propia meta. En efecto, en las imágenes del partido se aprecia cómo el centro de Ilias lo desvía el central hacia su portería, y si bien Dieste hace el intento de rematar no logra conectar con el esférico.

De esta forma, el delantero zaragozano sumó su séptima jornada sin anotar, no marca desde la 11ª en Melilla con aquel tanto sobre la bocina que rescataba un punto para los azulinos y, para colmo, ante La Unión fallaba un penalti, cuyo rechace aprovechaba Juanjo Mateo para anotar el 2-0.

Precisamente, de los cuatro goles a La Unión, dos llevaron la firma de jugadores que se estrenaron como goleadores esta campaña: Curro Rivelott y el propio Juanjo Mateo; mientras que Ilias Charid cerraba la goleada firmando el cuarto de su cuenta particular este curso.