Antoniano y Xerez DFC, el domingo 1 de marzo a las 12 horas

El encuentro que el próximo domingo 1 de marzo enfrente a Atlético Antoniano y Xerez DFC ya tiene horario. Será a partir de las 12 de la mañana, tal y como ha informado la Real Federación Española de Fútbol este lunes.

Los de Diego Caro visitarán uno de los campos más complicados de la categoría, donde hasta el momento se han escapado pocos puntos. Hay que recordar que en el encuentro de ida, los azulinos doblegaron con comodidad al conjunto lebrijano, al que le endosaron un 2-0, en el que supuso el estreno del técnico cordobés en el banquillo jerezano.

La jornada 24 tendrá enfrentamientos interesantes en la zona baja, pues habrá un duelo entre Puente Genil y Estepona, un Atlético Malagueño contra Linares Deportivo.