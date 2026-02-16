Christian Dieste acaba con la sequía y marca casi tres meses después

Después varias semanas de sequía, Christian Dieste se reencontró con el gol el pasado domingo en el Manuel Polinario de Puente Genil. El delantero azulino veía portería casi tres meses después, pues su último gol databa de la jornada 11 cuando anotó en el Álvarez Claro de Melilla, un gol que, al igual que el del domingo, sirvió para rescatar un punto.

El ariete maño valoraba positivamente el gol anotado "llevaba semanas que no entraba la pelota y ha sido importante hacer el gol, también por la aficición que se desplazó hasta Puente Genil, la verdad es que estamos deseosos de darles alegrías".

Con esta diana, el zaragozano acumula ya siete goles en lo que va de competición, goles marcados a La Unión (jornada 2), UCAM Murcia (jornada 6), un doblete al Extremadura (jornada 8), Atlético Antoniano (jornada 9), UD Melilla (Jornada 11) y ahora ante el Puente Genil.

Dieste dio por positivo el resultado ante un rival directo, entre otras cosas "porque viendo cómo está todo en la categoría, el punto es bueno, porque además cortamos la mala racha de derrotas, y nos sirve para ganarles el gol average".

Sobre el encuentro en sí señaló que "el equipo se ha sabido adaptar bien a lo que pedía el partido, y pese a lo del penalti inicial, creo que hemos estado bien y nos han creado ocasiones. Hemos hecho el partido que había que hacer aquí, ganando los duelos, las disputas, y creo que nos hemos dejado todo, incluso con uno menos".

En relación a la actuación del colegiado y la expulsión de Rafa Parejo, el punta aseguró que "no sé lo que ha visto el árbitro, pero sí es cierto que muchas decisiones nos las pitaban siempre para nosotros, y eso ha evitado que el partido tuviera ritmo".

Ahora, tras romper con la mala racha, "tenemos que pensar ya en el Extremadura y tratar de hacer bueno el punto conseguido en Puente Genil".